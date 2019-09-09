參加律師節活動 蔡英文：現在是落實司法改革關鍵時刻

2019-09-09 20:55 聯合報 記者 聯合報 記者 丘采薇 ╱即時報導



蔡英文總統今晚出席「台北律師公會108年度律師節慶祝活動暨會員大會」，她致詞時強調，政府召開了司法改革國是會議，所做成的決議也開始一一落實，到現在已經發表4次的半年進度報告；她也強調，現在就是落實司法改革的關鍵時刻，希望大家繼續一起來努力。

蔡總統致詞時表示，今天是律師節，很高興和大家聚在一起， 當面向律師朋友說聲「律師節快樂！」她也說，還記得上次她來北律的律師節慶祝大會，上任還不到4個月。那時候，她邀請大家一起來投入司法改革。經過3年，確實共同完成一些成果。

蔡總統提到，政府召開了司法改革國是會議，聽取社會各界建議。現在，會議做成的決議也開始一一落實，並且每半年都提出報告，向社會說明改革進度，到現在已經發表了4次的半年報告。

蔡總統強調，強化人民對司法的信賴，是政府一貫的主張。今年7月，「法官法」已經修正公布，讓司法官的監督及淘汰機制更加直接有效。接下來，「律師法」修法之後，對於不適任律師也會落實懲戒及淘汰制度。政府一步步讓司法制度更符合人民的期待與需求，她感謝律師朋友的支持，「我們一起向前行」。

蔡總統說，台北律師公會長期參與司法改革，大家都非常關心和努力，在國是會議做成決議之後，也持續監督改革的進度。如果有任何建議，非常歡迎隨時向政府反映。她知道，北律投入了很多人力和資源，參與律師法修法。她也提到，有許多工作要做，包括建立起律師在職進修和公益服務，還要達到「組織直選化」、「會籍單一化」以及「執業自由化」三大目標。

蔡總統指出，現在，「律師法」修正草案已經在立法院審議中，律師朋友最擅長的就是溝通協調，她也希望，借重大家的專業和能力，在不同意見中，找到共識和最好的做法，讓草案可以盡速通過，為律師、人民與政府創造三贏局面。

蔡總統提到，北律從過去以來，就是重視人權、挺改革，不斷追求法治的進步。不只是台灣重大的社會改革，都有北律的參與，這段時間，大家也很關心香港反送中事件，聲援香港法律界的遊行。北律重視民主人權，也把台灣經驗與國際友人分享。多年來，北律與全球各地的律師公會都有相當的交流，她要謝謝大家的努力，讓國際社會更了解台灣堅持的價值和精神。

蔡總統說，從北律成立了律師學院，提供在職訓練和座談研討，就知道大家不斷在專業上追求精進，也協助律師界能夠與時俱進，因應各種執業環境上的挑戰。

最後，蔡總統表示，政府過去3年所做的，也是不斷努力讓台灣更進步發展。現在就是落實司法改革的關鍵時刻，希望大家繼續一起來努力，凝聚更大的力量，創造更多的成果。