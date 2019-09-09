慶祝律師節 總統盼繼續支持司法改革

2019-09-09 20:45 中央社 台北9日電



總統蔡英文今天表示，政府召開司法改革國是會議，所作決議也開始一一落實。她強調，強化人民對司法的信賴，是政府一貫的主張，盼大家繼續支持落實司法改革。

蔡總統今天在行政院政務委員羅秉成、法務部長蔡清祥等人陪同下，出席「台北律師公會108年度律師節慶祝活動暨會員大會」，她致詞時作上述表示。

總統指出，上次來北律的律師節慶祝大會，上任還不到4個月。那時候，她邀請大家一起來投入司法改革。經過3年，確實共同完成一些成果。

總統提到，政府召開了司法改革國是會議，聽取社會各界建議。現在，會議作成的決議也開始一一落實，並且每半年都提出報告，向社會說明改革進度，到現在已經發表了4次的半年報告。

總統強調，強化人民對司法的信賴，是政府一貫的主張。今年7月，「法官法」已經修正公布，讓司法官的監督及淘汰機制更加直接有效。接下來，「律師法」修法之後，對於不適任律師也會落實懲戒及淘汰制度。政府一步步讓司法制度更符合人民的期待與需求，感謝律師的支持，「我們一起向前行」。

總統說，台北律師公會長期參與司法改革，在國是會議作成決議之後，也持續監督改革的進度。如果有任何建議，非常歡迎隨時向政府反映。

她表示，北律投入很多人力和資源，參與律師法修法。政府有許多工作要做，包括建立起律師在職進修和公益服務，還要達到「組織直選化」、「會籍單一化」以及「執業自由化」3大目標。

總統指出，「律師法」修正草案已經在立法院審議中，律師最擅長的就是溝通協調，她希望，借重律師的專業和能力，在不同意見中，找到共識和最好的做法，讓草案可以盡速通過，為律師、人民與政府創造三贏局面。