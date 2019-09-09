索羅門群島外長來訪 重申台索關係一切照常

2019-09-09 19:29 聯合報 記者 聯合報 記者 陳熙文 ╱即時報導



外交部長吳釗燮（右）與索國外交部長馬內列（Jeremiah Manele）（中）傍晚一同舉行記者會。記者陳正興／攝影 分享 facebook 我國與太平洋友邦索羅門群島的外交關係今年傳出波動，索國政府甚至組成跨黨派小組評估和我國關係，並與中國會面。據了解，外交部力邀索國「亮點人物」來台訪問，平衡當前情勢。索國外交部長馬內列（Jeremiah Manele）日前來台訪問，今舉行記者會表示，感謝台灣的熱情款待。索國外交部次長Collin Beck並重申，台索關係一切照常。

台灣與索羅門群島外交關係傳出動盪，不但索國在今年4月總理大選後傳出可能與中國大陸建交，5月份即有索羅門當地媒體「索羅門星報」引述匿名消息指出，索羅門2大省瓜達卡納爾與馬來塔的國會議員施壓，要求蘇嘉瓦瑞在6個月內轉與中國建交，否則將對蘇提出不信任案，索國也成立跨黨派評估小組評估與台灣關係。

索羅門群島媒體「島嶼太陽報」日前則以「中國歡迎索羅門群島加入太平洋大家庭」為題刊載報導指出，索羅門友中小組（SICFA）成員赴中國西寧參與一帶一路會議時，中國官員告訴索方人員，中國已準備好歡迎索羅門群島加入中國的「太平洋大家庭」，同時喊話，望索羅門盡快做決定，表明「機會之窗正在快速關閉」。

對此，知情人士指出，外交部在索國大選後已針對每位國會議員進行地毯式說明溝通，並在必要時說明與中國建交的狀況，讓索國議員有「正確的認識」。我國駐索羅門群島大使館也與總理蘇嘉瓦瑞抱持密切聯繫，並在7月份與蘇會晤，討論雙邊關係。知情人士也指出，為平衡情勢，外交部力邀索羅門「亮點人物」來訪。

索國外交部長馬內列日前來台訪問，今與外交部長吳釗燮共同舉行記者會，兩國外長分別發言後，舉行閉門會議，並由索國外交部次長Collin Beck和外交部次長徐斯儉接受媒體提問。Collin Beck表示，台索關係目前一切照舊，並指出跨黨派小組已經完成評估報告，但內容僅限於政府參考。

Collin Beck不願證實任何來自中國的金援交換，但也沒有在台索關係上說死，僅表示索國政府有一套檢視外交政策的機制，並指出索國重新檢視外交關係，不只包括台索關係，而是在全球的環境下，重新評估。