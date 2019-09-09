上台演講錯了嗎？ 陳水扁嗆：來抓啊！別逼我選總統

2019-09-09 18:58 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡孟妤 ╱即時報導



前總統陳水扁今發臉書說，5年來第一次上台感恩演講，談相關政治議題獻給「908台灣國」，難道錯了嗎？12年來馬蔡政府基於政治原因對阿扁的政治迫害，並沒有不同。台北市長柯文哲2014年首次參選前，對調查局的找砸追殺說「不要逼我選市長」；如今對矯正署想抓阿扁回籠，難道也要逼扁嗆說，「來抓啊！不要逼我選總統」！？

陳水扁說，為了感念「908台灣國」總會長周崇德、執行長張志梅和全體台灣國的先進同志，13年來不離不棄，守護在監所外陪同度過最辛苦的人生歲月，特別將5年來的第一次上台感恩演講，談相關政治議題獻給「908台灣國」，難道錯了嗎？！

陳水扁說，908，顧名思義，指的是68年前1951年9月8日在舊金山戰爭紀念歌劇院簽訂對日和約，日本聲明放棄對台灣、澎湖、南沙群島的主權，並未言明交給中華民國。隔年台日二國在台北賓館簽訂「台北和約」，也是以「舊金山和約」為準。這也是美日兩國迄今對台外交政策-「台灣地位未定」的基礎。阿扁從「台灣國」談到他們共同發起成立的「一邊一國」，這是為人處世的根本道理。阿扁是人，不是目賊，要有情有義，不能沒血沒目屎。

陳水扁說，馬英九關壓扁，讓阿扁保外就醫都是政治決定。2015年1月5日要阿扁簽署「二不」切結書，也是政治決定。蔡英文政府「馬規蔡隨」，再加上「二不」-「不得上台、不得演講」更是政治決定。全部都是針對阿扁一個人的違法違憲政治決定。

他說，縱使是受刑人也有憲法保障的言論自由、及參加政黨的結社自由。阿扁可以上臉書寫「新勇哥物語」，也可以有影音版的「阿扁踹共」，而且不限制不可以談政治。為什麼參加「908台灣國」，反而不能上台談政治？可以「上階」不能「上台」，完全是說不通的！

他並指，何況依法為了維持生活或職業所需，保外就醫受刑人不用申准，也是可以從事的。而政治是阿扁從事將近40年的志業，談政治正是阿扁的專業與人生，何以要被剝奪限制？