政院人士證實 蘇貞昌明宣布高鐵南延

2019-09-09 18:31 聯合報 記者 聯合報 記者 賴于榛 ╱即時報導



蘇貞昌明將視察，並宣布高鐵南延屏東。圖／行政院提供 分享 facebook

高鐵延伸屏東有望成真，行政院長蘇貞昌明預計視察屏東交通建設，並將正式宣布高鐵南延。據了解，預計會以左營方案勝出，因六塊厝經評估後是很合適的站點，終點站、車廠都可以涵括在內，且相較其他三個方案來說拆遷戶較少，經費部分也不會是千億，而是預計4、500億花8年到10年攤抵，但還是得經過專業評估。

高鐵南延先前共有燕巢案、左營案、高雄案及小港潮州案4路線，燕巢案與左營案兩路線的可行性研究報告原先遭打回票，但這回據了解，新增的2個方案影響的拆遷戶恐過多，因此還是左營案會出線。

知情人士指出，其實高鐵南延已經準備許久，這回時機差不多成熟了，加上立法院開議在即，為了避免影響施政總質詢，因此選在明天到六塊厝正式宣布。

知情人士說，「西部高鐵、東部快鐵」環島鐵路網是以後的趨勢，未來不再是城市的點對點競爭，而是整個國家跟別人拚，且高鐵延伸到屏東以後也能為高雄市紓壓，因目前許多高雄市民也已經住到屏東市，南延的重點是國家整體發展。

政院人士證實，蘇貞昌明天就是會宣布高鐵南延的決心，但因為目前可能的路線有4條，這個部分還是會交由交通部協調，屏東市政府、高雄市政府都要有共識，並有專業評估過後才會執行。

政委吳澤成受訪時則說，如果從工程角度來看，從左營延伸比較單純，第一是如果從高雄路線進去，沿線以前曾經做過鐵路地下化，如果高鐵確認走這路線，等於變成沿線要再二次施工可能會造成民怨，且高雄路線原先就已經有鐵路，高鐵也走這路線恐怕對交通的助益沒有太大，效益並不是很高。