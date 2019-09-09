列民進黨3大假消息 羅智強：請警方以陳菊標準查辦

2019-09-09 15:01 聯合報 記者 聯合報 記者 林文義 ╱即時報導



台北市議員羅智強向民進黨的假消息宣戰，今天在YOUTUBE「戰神 94強」 列出本週的「三大假消息」，並表示會同其他檢舉發函台北市刑大，要求警方以「陳菊標準」來查辦。

羅智強表示，第三大假消息是，蘇貞昌：「如果不是國民黨當年運用國會席次多數強要編(核四)預算，也不會多損失幾千億元」。

這個消息假在：根據憲法第七十條：「立法院對於行政院所提預算案，不得為增加支出之提議。」

蘇貞昌這個台大法律的羞羞臉啊，連憲法規定都不知道也敢造謠。立法院只能刪除預算，不能追加預算，明明是你當行政院長時，跟蔡英文聯手提出核四追加預算，現在卻賴給國民黨，造謠！

第二大假消息，陳建仁副總統：「光是核廢料處理就無法解決，如何重啟呢」

這個消息假在：根據原能會2019年5月15日的新聞稿：「台電公司已提出用過核燃料最終處置計畫，依規劃時程處置設施預定於2055年啟用。」

大家看看，民進黨要新北市接受核一、核二乾貯場的時候，就說核廢料最終處置機制「2055年可以啟用」。但等到要反核四了，又說「核廢料無法處理」。

請問，是那一個民進黨在說謊？警方要好好辦一下。另外，核廢料如果真的無法處理，是否表示就是永遠放在核一、二、三廠內，這樣新北、屏東的人民會接受嗎，民進黨也該給個交代。

第一大假消息，蔡英文總統：「我行政院副院長任內，決定買紐約辦事處大樓」

當然，後來蔡總統因為散布謠言道歉了。可是大家還記得嗎，一位大學生把私菸案吳宗憲的長相認錯了，說吳宗憲是陳菊的人，他雖然道歉，陳菊還是不放過他，警方還是繼續查辦這位大學生。