【即時短評】韓國瑜是「整合不利」或「選擇隊形」？

2019-09-09 14:30 聯合報 記者 聯合報 記者 李光儀 ╱即時報導



本報記者 李光儀

韓國瑜正式獲得國民黨總統提名後，外界看來，藍營內部整合呈現牛步化。除了郭台銘極可能獨立參選，黨內朱立倫尚未正式歸隊，侯友宜則與韓明顯保持距離。昨晚的造勢大會，馬英九被韓粉噓下台，勢將進一步加大韓國瑜與昔日「建制派」國民黨支持者的裂痕。

但另一方面，韓國瑜在與傳統地方派系的整合上，腳步卻絲毫未停。以目前地方派系支持韓國瑜的三大指標人物來看，就非常清楚。這三個人是台中顏清標、雲林張榮味，以及花蓮傅崐萁。這三人對韓國瑜的力挺，甚至超過過去對國民黨的忠誠。事實上，這三人並不是國民黨籍：顏清標是無盟，張榮味是無黨籍，傅崐萁則是親民黨轉為無黨籍。

對地方派系的「跨藍營整合」如此，屬於國民黨的地方派系，定韓國瑜為一尊的情事當然更加明確。除了以「庶民」為號召，這些地方勢力，就成了韓國瑜用來「對抗權貴」，走出自己道路的最大底氣。

從此脈絡分析，無論是前總統馬英九、曾經的黨內明日之星朱立倫，甚或是現在的黨主席吳敦義，所代表的背後支持群眾，都未必是韓國瑜的菜。馬英九過去甚至以打壓地方派系著稱，吳敦義則向來是「孤鳥」。而這也解釋了，雖然有立委力倡「韓朱配」，但韓陣營除了嘴巴上講團結，卻毫無實際行動，顯示興趣缺缺。

很顯然，除了選總統，韓國瑜在國民黨推動的，是權力結構的重整。與其說是「整合不利」，倒不如說是韓有自己的「隊形選擇」。而這樣的隊形選擇能否打贏選戰，或者在選後扮演其他角色，就只能等待時間來驗證了。