馬英九被噓 林濁水：朱立倫、侯友宜比較有自知之明

2019-09-09 14:27 聯合報 記者 聯合報 記者 林文義 ╱即時報導



國民黨總統參選人韓國瑜昨日在三重舉辦大型造勢晚會，前總統馬英九致詞時遭打斷，引發議論。民進黨前立委林濁水表示，藍營菁英不知今夕何夕，似乎只有朱立倫侯友宜比較有自知之明了。