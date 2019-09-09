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馬英九被噓 林濁水：朱立倫、侯友宜比較有自知之明

2019-09-09 14:27聯合報 記者林文義╱即時報導

國民黨總統參選人韓國瑜昨日在三重舉辦大型造勢晚會，前總統馬英九致詞時遭打斷，引發議論。民進黨前立委林濁水表示，藍營菁英不知今夕何夕，似乎只有朱立倫侯友宜比較有自知之明了。

林濁水表示，馬英九了解韓粉的本質嗎？知道他們是民怨共同體嗎？知道他們對藍綠建制菁英的集體之怨嗎？如果到現在不明白，還自我感覺良好，還認為韓國瑜可以救黨，也因此會救到正藍菁英如己，所以只有力挺一條路，那麼被羞辱也只是緣於自己的無知而已。

民進黨前立委林濁水。取自臉書
民進黨前立委林濁水。取自臉書
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韓國瑜菁英林濁水

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