韓國瑜9月14日訪台中 鐵人行程12小時跑18家宮廟

2019-09-09 13:55 聯合報 記者 聯合報 記者 陳秋雲 ╱即時報導



中國國民黨總統提名人韓國瑜預定9月14日到台中，應各地立委要求，一共排了18個行程，12個小時得走18區，堪稱鐵人行程！

韓國瑜14日台中行，依照立委選區，每個選區各有兩個行程，幾乎跑遍台中。

不過藍營人士擔心，行程如此緊湊，從上午8:30跑到晚上8點多，足足12個小時，要無縫接軌難度很高。萬一中間延遲又被罵遲到，被見縫插針。

多數立委參選人都希望韓國瑜到選區跑一趟，中部競選辦公室只好満足每人的需求。