3百多天沒開中央廉政會議 吳志揚：蘇貞昌無心把關

2019-09-09 13:37 聯合報 記者 聯合報 記者 林麗玉 ╱即時報導



國民黨立委吳志揚質疑，行政院已經有300多天沒開中央廉政會議，呼籲行政院長蘇貞昌用心把關廉能問題，儘速開會。圖／吳志揚國會辦公室提供 分享 facebook 國民黨立委吳志揚質疑，行政院已經有300多天沒開中央廉政會議，呼籲行政院長蘇貞昌用心把關廉能問題，儘速開會。吳表示，中央廉政委員會是由行政院長擔任召集人，派任如內政部長、外交部長、國防部長、財政部長、法務部長等人為會議委員，但自蘇貞昌院長上台後，委員會即停擺迄今，看不到委員會在推動廉政工作的督導考核上，有任何效果。

吳志揚提到，細查政風機構預防貪瀆不法的相關統計，在社會參與、廉政宣導、獎勵廉能等指標上，近四年皆明顯下滑。他也舉社會參與指標為例，從104年的16,714件下滑到107年的7,407件；廉政宣導指標則是從104年的21,768件到107年的10,526件等，代表各機關政風系統和民間的隔閡已巨幅擴大，不禁讓人質疑有無推動廉政的決心。

吳志揚表示，中央廉政委員會是設置在行政院內的特設機關，並以行政院為名義決議及交付執行事項，為我國廉政政策之中央統籌機關。但許多部會分別在去(107)年下半年、今(108)年上半年召開各機關內的廉政會報，但因中央廉政委員會未運作，各機關廉政系統間的水平聯絡、工作協調完全停擺。另外，從歷次會議紀錄看，包括外交部、金管會、財政部等機關首長，多未親自出席，而是找人代理，讓外界感受不到機關首長的重視，只是虛應故事而已。

吳志揚提到，廉政事務若部會間沒有對話，中央又沒讓彼此對話，內閣團隊就很容易將「冷處理」當成是理所當然。民脂民膏，政府是否廉能，全民都在看，蘇院長應趕緊召開中央廉政委員會，以正官箴。