吳佩蓉指韓國瑜住總統套房 孫大千：用打韓增選票？

2019-09-09 13:04 聯合報 記者 聯合報 記者 楊正海 ╱即時報導



國民黨北市立委參選人孫大千。記者楊正海/攝影 分享 facebook 立委擬參選人吳佩蓉日前對照韓國瑜政治獻金支出明細，表示韓國瑜膳宿費高達94萬元以上，其中一筆4萬多的帳目，疑似住過台北萬豪飯店的總統套房，吳佩蓉質疑這與韓市長主打庶民形象不符，韓辦今天下午發表聲明，要求吳佩蓉三天內公開道歉，否則提告。

對此，國民黨北市立委參選人孫大千在在臉書指出，東西不要亂吃，話更不應該亂說。說出來的，就要有承擔的勇氣。

孫大千還說，吳佩蓉既然如此次熱衷的在玩查帳的數字遊戲，就應該先認真的回答幾個問題：

第一，同樣身為一位參選人，吳佩蓉以後對監察院的競選支出申報，是不是也會把每一筆費用使用者的姓名和用途，都清楚地列出來？

第二，吳佩蓉有沒有用同樣的標準來要求蔡英文，也一併交代一下她過去競選支出的細節呢？難道對蔡英文和韓國瑜的標準，就可以因為顏色不同，而寬鬆不一嗎？

第三，吳佩蓉是否在自己的臉書上影射，韓國瑜所申報的一筆萬豪酒店四萬多元的住宿費用，其實是總統套房的支出？

第四，吳佩蓉有沒有在臉書上刻意的誤導民眾，其實是李佳芬入住了萬豪酒店的總統套房？現在要面臨被告，為什麼又開始顧左右而言他了呢？

第五，利用一堆似是而非的文字敘述，刻意的抹黑韓國瑜和他的家人。這樣的做法，真的是一位當時勇敢地揭發「東廠事件」的英雄該做的事嗎？

第六，現在要面臨被告，吳佩蓉才說「未查明之前不回應」，既然根本沒有仔細查明，當初又為什麼要在臉書發文來傷害韓國瑜呢？難道只是為了利用「打韓」來增加自己的選票嗎？