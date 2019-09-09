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蔡幕僚：2020是失分戰 最不會失分的獲勝

2019-09-09 12:59聯合報 記者賴于榛╱即時報導

【記者賴于榛／台北報導】2020總統大選局勢未定，但藍綠陣營互嗆事件層出不窮。蔡英文總統的幕僚表示，在媒體、網路如此發達的年代，真假訊息混充，因此2020大選其實是場失分的戰爭，相信最後會由穩健有政績、最不會失分的蔡總統獲勝。

大選將至，藍綠陣營參選人都備受關注，國民黨總統參選人韓國瑜近日頻頻挨轟，除了25分鐘事件，先前談到高階人才流失問題，他舉例「鳳凰都飛走了，進來一大堆雞」，引發各界砲轟，趕緊澄清原意並非歧視；蔡總統先前則是遭遇國安人員私菸案、學歷質疑，近期則有立委陳明文300萬事件引發網友熱議。

總統幕僚指出，其實雙方都有遭遇攻擊，但仔細看議題其實有主、被動的差別，蔡陣營不會主動攻擊，重點是做好國政，並與產業及民眾溝通，先把眼前的事情做好不要失分，因為2020大選其實是場失分的戰爭，相信最後會由穩健有政績、最不會失分的蔡總統獲勝。

蔡總統雖然也在跑地方行程，但始終不若韓國瑜已經開始大型造勢，甚至陸軍整隊的授證儀式也低調不公開。競選辦公室發言人阮昭雄則說，雙方節奏不一樣，總統以國政為主，看起來不須因為對方的動作有所改變。

阮昭雄也說，藍營的鴻海創辦人郭台銘參選意願未定，會持續觀察郭的起手式是怎樣，整個大選局勢還未定案，目前先以不變應萬變。

另外，蔡總統競選主視覺「2020台灣要贏，Let's  Win！」已經出爐，阮昭雄說，這會搭配總統定裝照給予各個區域立委，讓委員們在文宣可以自由、多元的發揮。

蔡總統競選主視覺。圖／競辦提供
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蔡總統競選主視覺。圖／競辦提供
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韓國瑜阮昭雄戰爭

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