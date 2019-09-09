馬英九被噓下台 唐湘龍：韓粉沒禮貌成韓國瑜致命傷

2019-09-09 12:44 聯合報 記者 聯合報 記者 吳淑君 ╱即時報導



國民黨總統參選人、高雄市長韓國瑜昨晚在新北市舉辦造勢大會，前總統馬英九致詞時，話還沒講完，台下韓粉即不斷鼓噪，馬還說「我還沒講完」，就草草收場。資深媒體人唐湘龍指出，經昨天測試韓流還在，這場仗還是可以打的，但韓沒有能力擴充選票，光靠韓粉不會贏的，韓流表現出來的沒禮貌排他性也是韓最大的困擾。

唐湘龍早上在他的電台節目中指出，他早就認為韓國瑜初選必贏，提醒他不要在初選時殺氣，出手太重，參與初選的人，將來都是韓需要去拉攏，是勝選要倚靠的對象，但是初選中殺紅了眼，還沒選完，王金平走了，選完郭台銘走了。要找朱合作，他也沒點頭。

昨天馬英九站上韓國瑜的造勢場，唐說，他如果是馬英九大不了不來，但馬還是上台了，馬英九，吳敦義受到韓粉的攻擊少嗎？現任，前任黨主席拉韓國瑜的手喊凍蒜的那一刻，國民黨終究是團結，昨天這場造勢對韓是重要的，但是，昨天的場面一如他三周前講的，韓的困擾，是他的民調上不去。

唐湘龍說，馬被噓下來，底下韓粉們有沒有禮貌啊，真的是韓粉嗎？會討厭一個人討厭到連禮貌都沒有嗎？過去很長時間，韓的支持度上不去，就是韓粉沒有禮貌，這已成為韓的致命傷。

他認為韓國瑜對韓粉表現是有警覺性，可是韓也不知怎麼辦，即使公開喊話過也沒有用。