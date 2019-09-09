藍委提案促《提高薪資條例》立法 綠委：搞錯方向

2019-09-09 12:05 聯合報 記者 聯合報 記者 林麗玉 ╱即時報導



青年低薪嚴重，國民黨立院黨團已提案《提高薪資執行特別條例》草案，促新會期立法，提出九項措施解決低薪，包括政府主動加薪帶動民間加薪；比照韓國，推動「青年就業儲蓄帳戶制度」；上市櫃公司得設置勞工董事；比照日韓加薪企業給予投資抵減等減稅優惠；另外，低薪的上市櫃公司加強勞檢、公布負責人姓名；獲利良好上市櫃公司，員工平均薪資不得低於同業一定標準，否則應提撥金額等。

黨團總召曾銘宗表示，據統計，台灣年輕人薪資在三萬元以下比例達33%；四萬元以下高達66.6％，蔡總統106年底曾宣示，107年要解決低薪，不解決就是對不起年輕人，不過一年多過去，蔡政府什麼事都沒做。黨團新會期推動修法，希望民進黨團支持，解決年輕人低薪不分黨派顏色。

民進黨團書記長李俊俋則表示，國民黨搞錯方向，因政府角色不可能去介入民間企業的薪資結構，政府可以做的除軍公教加薪，還有調高基本工資、降低失業率、提升工作環境、讓投資環境越來越好。至於上次蔡政府推動軍公教加薪，也帶動了2%企業加薪。

立委賴士葆則批評，蔡政府對年輕人低薪束手無策，卻不斷吹噓任內調高基本工資，但資本工資只有兩萬多元，台灣低薪還是原地踏步，尤其企業賺錢並沒有與員工利潤分享，只會造成相對剝奪感越來越高，國民黨團提案立法的精神，就是「胡蘿蔔與棍子」，對照顧勞工的企業表揚，苛刻勞工企業則是公布，讓台灣擺脫低薪國恥。