馬英九致詞被噓 韓國瑜選辦對「流程延宕」 致歉

2019-09-09 12:02 聯合報 記者 聯合報 記者 劉宛琳 ╱即時報導



前總統馬英九（右）與國民黨主席吳敦義（左）昨天前往韓國瑜（中）三重造勢晚會站台。 記者曾原信／攝影 分享 facebook 前總統馬英九昨天參加國民黨總統參選人韓國瑜新北造勢，在致詞時因台下民眾鼓譟導致談話數度被中斷，最後未講完就結束，對此馬辦表示十分遺憾。韓國瑜競選辦公室稍早也回應，因為流程稍有耽誤，造成國民黨主席吳敦義、馬前總統等貴賓的致詞時間延宕，實在深表抱歉。

韓國瑜競選辦公室表示，韓國瑜十分感謝吳主席、馬總統、洪秀柱前主席等貴賓朋友的支持和力挺。昨晚的造勢活動由於到場的黨公職人員較多，以致流程稍有耽誤，造成吳主席、馬前總統等貴賓的致詞時間延宕，實在深表抱歉。

韓國瑜競選辦公室表示，由於活動流程大幅延後，韓國瑜也在場外等候，並無遲到。昨晚在致詞前也與馬英九、吳敦義在後台休息區聊天交流，分享看法。

韓國瑜競選辦公室指出，昨晚不論是流程表或現場都沒有大進場這樣的情況發生。只是因為昨天後場舞台也同時有許多民眾聚集支持，導致車子無法駛入，許多貴賓也是因為同樣的情況，只好和韓國瑜一般步行進入後場。

韓國瑜競選辦公室非常感謝到場的夥伴，市長於活動結束後也馬上致電予各個貴賓，感謝他們的支持，馬前總統因已休息沒有接到電話，同時市長也透過臉書向吳主席、馬總統、洪秀柱前主席等黨公職夥伴致謝。昨晚展現出國民黨團結的氣勢，我們一定能夠拉下蔡政府，重返執政。