公私社工加薪方案 預計破萬人受惠

2019-09-09 11:26 聯合報 記者 聯合報 記者 賴于榛 ╱即時報導



蔡英文總統今宣布公私部門的社工加薪方案，整體方案預計破萬人受惠，公部門社工明年起將計畫性質的工作風險補助費，調整成可以經常性編列和支領的人事費，有望多出1500元到3000元不等的薪資；民間部門則依照學歷、執行風險業務等標準，建立專業服務費補助制度，依年資提升薪資。

衛福部5月規劃社工薪資結構化發展，蔡總統今接見「社會工作專業人員」時指出，社工需要專業，需要同理案主心情、工作也不輕，並非容易的工作，因此要讓社工夥伴安心投入工作政府重點目標，希望社工幫助別人之前，也一定要照顧好自己，安頓好生活，因為社工除了是專業的助人工作，也是編織社會安全網關鍵行動者，台灣社會不能缺少社工。

蔡英文宣布將全面調高社工薪資，公部門部分把計畫性質的工作風險補助費，調整成可以經常性編列和支領的人事費，明年起，公部門的社工將依工作性質1500多元到3000元不等的薪資。

民間部門部分，蔡總統說，將推出補助計畫，依照學歷、執照、執行風險業務等標準，建立專業服務費補助制度，讓社工依年資提升薪資，有更長期穩定的職涯發展，並增加補助勞健保與勞退雇主負擔。

根據衛福部方案，民間社工依年資每年可連續加薪，最多加到10年，每年加薪的額度為1000元左右，以起薪3萬4000元來說，一般社工專業給付可以達到4萬4000元，高風險社工可以達到4萬8000元；而整體社工薪資新制，公、私部門將有11000位社工受益。