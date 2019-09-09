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馬英九出席韓國瑜造勢遭請下台 馬辦：十分遺憾

2把火燒死千人！成衣業黑暗史 為何快被貿易戰洗白？

馬英九講太久太無聊被請下台？徐巧芯：一字一句都幫韓

2019-09-09 11:24聯合報 記者楊正海╱即時報導

國民黨總統參選人韓國瑜昨天三重幸福水漾公園舉辦造勢晚會，前總統馬英九演講時，台下群眾鼓譟，有人認為因為馬英九演講太長、太無聊，而被請下台。對此，前馬辦發言人、台北市議員徐巧芯上午指出，演講是否無聊，見仁見智，但大家都說韓國瑜現在最缺乏的是論述，對有興趣想要了解的中間選民和知識選民，馬前總統講的這些經濟數據，剛好可以補足韓團隊現在最需要的，馬是好意，一字一句都是幫韓市長說話。

至於是不是講太長 ？徐巧芯指出，這是按預定規畫的時間，原本規畫是讓馬前總統講完這些稿子，而幕僚幫忙 擬稿，也是針對被分配到時間去撰寫，馬已經盡最大努力去促進團結，並很有風度舉著韓的手，希望他順利當選。 。

事後馬英九的心情如何？徐巧芯說，馬前總統的風度很好，馬辦昨有發聲明感到遺憾，她認為任何一個人遭到這種對待，應該不會很開心，應該覺得有點訝異、震驚。

徐巧芯說，馬前總統是被邀請來的貴賓，準時抵達，要一起團結造勢，避免外界見縫插針，說他不支持韓國瑜市長，這是他為何要參加這場團結活動的原因，且他被打斷後，還是一起牽手一起幫韓造勢，展現風度。

媒體追問，此事過後，韓國瑜知道後是否有表示道歉？徐巧芯說，因為昨天很晚她才在臉書發文，現在還沒有最新的狀況，有沒有連繫，還要再問一下。

會不會希望韓粉給馬總統一個道歉？徐巧芯指出，還有理性的韓粉，留言向她表示覺得不好意思，這樣的韓粉非常多，希望下一次的連繫，可以按照原本的幕僚作業、再三確認的內容上場，不要造成彼此的困擾 。另被問到，以後大咖最不會都不敢替韓站台？徐巧芯說，這她不知道，但覺得大家按照原本溝通好的上場，彼此會比較安心點。

至於徐被韓粉說成是韓黑？徐巧芯說，應該不是啦。另外，很多韓粉留言，對她做人身攻擊？徐說，面對這種攻擊，她替馬辦澄清之前就已經想到過了，她不會怪任何人，但她覺得該講清楚，就講清楚，寧願瀟灑一回，不要相怨一輩子。

前馬辦發言人、台北市議員徐巧芯。記者楊正海/攝影
前馬辦發言人、台北市議員徐巧芯。記者楊正海/攝影
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徐巧芯韓國瑜馬英九

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