馬英九遭韓粉噓下台 柯文哲：有點目瞪口呆

2019-09-09 11:23 聯合報 記者 聯合報 記者 張世杰 ╱即時報導



台北市長柯文哲。 聯合報系資料照／記者林伯東攝影 分享 facebook

國民黨總統參選人韓國瑜昨天在新北市造勢活動，前總統馬英九台上致詞時，由於韓國瑜恰巧抵達現場，造成支持者不斷鼓譟，造成馬英九致詞頻頻遭打斷，最後致詞中斷請下台，掀起熱議；對此，台北市長柯文哲今天上午出席「東明社宅招租記者會」時，被問到馬英九被趕下台一事，柯文哲表示「那一幕我看到有點目瞪口呆」，並認為馬英九是脾氣好。

對於馬英九被趕下台，柯文哲表示「那一幕我看到有點目瞪口呆」，當然可以講說場控不好，比較善意解釋是流程表設計不好，或準時有問題，但坦白講那個要檢討，「如果發生在我們這邊，一定要寫檢討報告」。

媒體詢問，看到那一幕，會感覺前元首被羞辱？柯文哲回說「馬英九是脾氣好」。

另外，韓國瑜昨天在台上提到，近期頻頻被黑，包括吸毒、包小三等，感謝粉絲沒因為「黑韓」對他失去信心，並向支持者喊話，未來如果有看見抹黑他的消息，可以學康熙皇帝回一句「他奶奶的」。

媒體問到，韓國瑜用「他奶奶的」是庶民語言？柯文哲則說「台上台下，原則上還是區分一下」；至於韓國瑜提到台灣價值是自由民主，柯文哲表示，民主自由本來就是台灣價值的核心，這沒問題，但有時要完整說明有無其他的。

針對香港「反送中」抗爭，韓國瑜昨天在台上形容「香港在流血、蔡英文在補血」？柯文哲表示「也不必講到那麼那個啦...」對兩岸或香港問題，保持政策一致性就好，像他只會講盡量保持前後一致。