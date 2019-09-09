見索羅門代表破斷交傳言？蔡英文：好朋友就該常相聚

2019-09-09 09:41 聯合報 記者 聯合報 記者 賴于榛 ╱即時報導



蔡英文總統。本報資料照片 分享 facebook 我國與索羅門群島斷交傳言不斷，蔡英文總統今接見「索羅門群島外交暨對外貿易部長馬內列夫婦」，並由索羅門駐台大使王哲夫（Joseph Waleanisia）陪同。蔡總統致詞時指出，好朋友就該常常相聚，且台灣跟索國群島共享自由、民主、人權等價值，也是相互扶持的夥伴，過去三年多來也在各領域創造更多成果，未來將和索羅門群島共同努力，進一步提升雙邊關係，希望索羅門在國際上大力支持台灣。

「我常說好朋友就該常常相聚，台灣和索羅門群島就是最好的例子。」蔡總統說，中華民國台灣跟索羅門群島建交已經是36年了，索國一直是台灣在國際上非常堅實的朋友，也在聯合國大會、專門機構跟會議上大力支持台灣，今年8月索羅門國會議長率議員團來台參加「亞太國會議員聯合會」（APPU)，隨後外交部長吳釗燮在吐瓦魯出席第50屆「太平洋島國論壇」，與索羅門群島總理蘇嘉瓦瑞(Manasseh Sogavare)等多國友邦代表團團長會談，並與共同簽署台索國民互免簽證措施協定。

蔡總統說，今年為了推動WHA業務，外交部拍了一支影片，其中提到一位索羅門醫師波波拉，波波拉說一切是從台灣開始，他親身感受到台灣護理保健的制度跟服務，回國後要在鄉間開一間診所。

談到醫療，蔡總統接著說，前年她訪問索羅門群島時，去看了中央醫院內的台灣衛生中心，當時聽到醫療團簡報，也讓她堅信，台灣是國際社會上負責任、肯奉獻的夥伴這句話，從來不是口號，而是每天在實踐的工作。

蔡總統表示，台灣跟索國共享自由、民主、人權、對抗氣候變遷等價值，也是相互扶持的夥伴，過去3年多來持續在農業、醫療衛生、教育、人力資源等領域創造更多成果，未來將和索羅門群島共同努力進一步提升雙邊關係，希望索羅門在國際上大力支持台灣。