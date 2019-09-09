造勢晚會結束後 韓國瑜深夜發文感謝這些人

2019-09-09 02:04 聯合報 記者 聯合報 記者 劉宛琳 ╱即時報導



國民黨總統參選人韓國瑜昨天在新北三重舉辦造勢晚會，吸引超過35萬人參加。韓國瑜深夜在臉書發文謝謝所有前往的朋友們，「有你們的陪伴，才讓今天的晚會這麼成功」。韓國瑜除了感謝黨內大老參加展現團結氣勢外，也感謝新北市長侯友宜以及前市長朱立倫協助。最後韓國瑜說，這次大選，國民黨沒有分裂的本錢，更沒有猶豫的空間，翻轉台灣，每一個人都是勝利的關鍵。

韓國瑜臉書全文：

【謝謝每一個你】

謝謝今天所有來參加的朋友們，有你們的陪伴，才讓今天的晚會這麼成功。

謝謝吳敦義主席和馬英九前總統，洪秀柱前主席、李乾龍主委、蔣根煌議長，還有黨公職夥伴今天的參與，有你們的相挺，才會讓今天的晚會順利圓滿，展現本黨團結的氣勢，我們相信，明年1/11一定能重返執政。

也謝謝朱立倫前主席和侯友宜市長鼎力協助，雖然今日無法參與，但還是給予各種協助。

謝謝為了這次活動特地前來的表演嘉賓、與會來賓、工作人員及記者朋友，有你們的鼓勵，才會讓今天的活動圓滿落幕。

也特地感謝，插管還特地到場支持的老先生，韓國瑜一定會更努力，不辜負大家！

這次大選，國民黨沒有分裂的本錢，更沒有猶豫的空間，每一個人都是勝利的關鍵，翻轉台灣！這是我們唯一的信念！

#感謝大家

#浪子回頭

#你越黑我越挺

#翻轉台灣