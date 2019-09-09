扁刻意踩紅線 募款餐會上台演說

前總統陳水扁（右二）昨晚參加九○八台灣國募款餐會，刻意上台演講違反中監四不原則。 記者黃寅／攝影 分享 facebook

保外就醫的前總統陳水扁昨晚參加台中市九○八台灣國募款餐會，刻意上台違反中監「不上台、不演講、不談及政治，不接受媒體採訪」四不原則，他說自己是踩紅線，是他回家五年後首次上台，就是要獻給台灣國，寧願違反規定。台中監獄副典獄長戴明瑋表示，目前狀況不明，將要求陳水扁說明，釐清狀況。

戴明瑋說，昨晚餐會陳水扁有依規定提出申請，中監也准予參與，但必須遵守保外就醫受刑人相關規定；若違反保外就醫規定，可能有很多處分方式，還需要針對具體狀況去釐清，待了解相關經過，再作出後續處置。

陳水扁說，這是他十三年第一次，也是他回家後五年來第一次「上台」講話。「那個鬼地方（指中監）」昨還打電話給他，說准他參加餐會，但不能上台、不能演講、不可以說政治，及不可以接受媒體採訪；還說若要唱歌，可以事先準備肥皂箱，站在肥皂箱上唱。

陳水扁說，「我的職業就是政治」一定要講政治，一定要講感謝的話，九○八台灣國周會長等都是他的恩人，不管在土城、台北榮總、龜山、台中南屯，尤其在台中一年七個月，台灣國志工每天三餐送飯，不管有沒有下雨，連過年都沒有停過。他要向在場者深深一鞠躬表示敬意。

他說，這麼多恩人怎可以不來，怎可以不講話，如果這樣違反四不，那他要說，五不、六不或「天龍八部（不）」也都不要緊。

陳水扁談話引起台下數度熱烈掌聲和歡呼，他隨後又說下午坐高鐵時遇到一對姊妹，稱讚他是歷任做最好的總統，大家都在懷念他推老人年金、老農年金，「比養兒子還孝順」。

但他拜託明年不分區立委政黨票投給一邊一國行動黨時，這對姊妹卻說沒聽過這個黨，「這代表我們打拚不夠！」如果連黨名都不曾聽過，又怎可能支持。

陳水扁說，九○八台灣國拚了十三年，如果仍然無法得到人民支持，那將只是「狗吠火車」。他說一定要有一百萬票、三席立委，才能成立黨團，「我們的目標是三席、一百萬票」，要是沒有百萬票，他會去跳高雄家對面的內惟埤，未來大家再也看不到他，所以「要讓阿扁仔活下去」。

他一再揚起手杖說，「這樣的掌聲夠得到百萬票嗎？」現場民眾熱情回應，起立歡呼。