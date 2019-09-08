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台北羽賽／小英當嘉賓 周天成第三度封王

影／名嘴爆料求去 黃瀞瑩否認：盡力做好幕僚工作

2019-09-08 16:33聯合報系攝影中心 記者林伯東╱即時報導

台北市長柯文哲下午出席「台北市108年金婚表揚」，會前被問到知情郭董「中秋宣佈參選」？他表示，還沒收到月餅，等收到月餅再看有無藏字條，並說近期沒有跟郭董聯繫。

對於名嘴爆料「學姐」黃瀞瑩求去，黃瀞瑩也現身否認，並表示目前就是盡力做好幕僚工作。

台北市長柯文哲下午出席「台北市108年金婚表揚」，會前被問到知情郭董「中秋宣佈參...
台北市長柯文哲下午出席「台北市108年金婚表揚」，會前被問到知情郭董「中秋宣佈參選」？他表示，還沒收到月餅，等收到月餅再看有無藏字條，並說近期沒有跟郭董聯繫。記者林伯東／攝影
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台北市長柯文哲（前排左一）下午出席「台北市108年金婚表揚」，表揚金婚夫妻。記者...
台北市長柯文哲（前排左一）下午出席「台北市108年金婚表揚」，表揚金婚夫妻。記者林伯東／攝影
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台北市長柯文哲下午出席「台北市108年金婚表揚」，「學姐」黃瀞瑩（圖）也現身否認...
台北市長柯文哲下午出席「台北市108年金婚表揚」，「學姐」黃瀞瑩（圖）也現身否認對於名嘴爆料自己求去，並表示目前就是盡力做好幕僚工作。記者林伯東／攝影
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月餅郭董黃瀞瑩
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