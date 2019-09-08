蔡英文訪日月潭當遊客 業者怨陸客減人潮少3成

2019-09-08 15:11 聯合報 記者 聯合報 記者 賴香珊 ╱即時報導



總統蔡英文今赴日月潭與碼頭遊艇業者交流，業者表示，陸客減，人潮少2至3成，「每次選舉都這樣」。記者賴香珊／攝影 分享 facebook 總統蔡英文今赴南投縣日月潭出席全國律師節慶祝大會，致詞後轉往當地水社碼頭大街化身遊客，與民眾握手互動，也與當地業者交流，品嘗香菇、茶葉蛋還大讚「真香」；之後轉往埔里鎮地母廟參拜，強調明年是台灣民主自由的重要一戰。

蔡在黨內立委蔡培慧、魚池鄉長劉啟帆、水里鄉長陳癸佑等人陪同走訪日月潭，沿途許多民眾找他握手，甚至合影；而她提到，日月潭是台灣觀光產業重要一環，因此視察且瞭解現況，她今年4月來時也曾沿大街走一遍，並與商家交換意見。

她說，日月潭當地業者當時覺得暖冬計畫旅況相當好，所以今年下半年從這個月起再推行優惠旅遊補助專案，獎助國民住宿折抵房價1000元，盼帶動國人旅遊、活絡產業，而立委蔡培慧常邀她來南投，今天看到許多國內旅客也覺得很開心。

但當地商圈店家透露，受陸客限縮影響，遊客量明顯減少，其他外國客雖增加，但人潮和消費力目前仍補不足缺口；而碼頭遊艇業者與蔡交流時也提到，整體遊客少2至3成，但「每次選舉都這樣」算過渡期，還可理解，感覺選後應會恢復。

之後蔡英文轉往埔里鎮地母廟，並在立法院長蘇嘉全、民進黨主席卓榮泰等人陪同下參拜，現場民眾則不斷高喊「凍蒜」，蔡則開心握手致意，之後話鋒一轉，強調明年選舉是攸關台灣民主、自由和生活能否延續的重要一戰。

「需不需要捍衛我們的主權、民主、自由，以及台灣人的尊嚴？」她反問現場民眾，隨即向民眾喊話，她說，如果是這樣就一定要投給蔡英文，立委也要支持民進黨推出的烏溪線現任立委蔡培慧和濁水溪線立委參選人、現任水里鄉長陳癸佑。

蔡英文也提到，美國與中國貿易戰未歇，世界局勢目前雖動盪不穩，但台灣經濟卻持續成長，不僅第2季經濟成長率為亞洲4小龍之首，全年經濟成長率也在4小龍中居冠，代表現在的政府是能讓經濟很穩健往前走的。