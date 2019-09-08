青年站出來 世衛外交協會期讓台灣醫療被世界看見

2019-09-08 12:35 聯合報 記者 聯合報 記者 楊雅棠 ╱即時報導



今年是台灣被排除在世衛組織（ WHA）之外第三年。一群熱衷於國際衛生議題的跨界青年決定站出來，自籌發起募資到WHA周邊展示台灣醫療技術，今天還成立世衛外交協會，要透過穩定的組織運作，持續推動台灣的醫療被世界看見。

發起人為台北市立聯合醫院主治醫師姜冠宇，他表示，希望透過這個協會和政府搭配，分進合擊。期待除了政府的外交方式，以民間的共同語言與其他國家的相關醫界代表做溝通，打破官方無法突破的瓶頸。

從1996年就連年叩關，前往日內瓦參與世衛宣達團的衛生署前署長涂醒哲今天在現場，回憶起過去到WHA會場旁聽的經驗。他說，當時會場裡面討論的竟是台灣的B型肝炎疫苗注射多麽成功，「我們的衛生成果已經在裡面，我們卻在外面」。對於協會成立，他表示：「很高興看到年輕人接棒。」

姜冠宇說，世衛外交協會集結包括醫師、護理師、藥師、心理師、治療師等廣泛醫療領域，甚至行銷、法律、社工、國際關係與社會觀察等40位成員。希望透過跨界的合作截長補短，以聯合國的「全球永續發展目標」（Sustainable Development Goals, SDGs）作為突破口，推動全球永續在地化與國際接軌。