亡國感發酵／藍營基層憂：台獨是否馬上要實現了？

2019-09-08 12:23 聯合報 記者 聯合報 記者 張文馨 ╱即時報導



亡國感的來源不只是中共中央總書記習近平，國民黨立委費鴻泰分析，在藍營基層眼中，焦慮來自中華民國主體性是否能夠繼續捍衛，無論是韓粉或郭粉皆是如此，這些人共同的擔憂是「台獨是否馬上要實現了」。

費鴻泰指出，「是否支持統一」並非傳統藍軍結合的主要理念，對於中華民國的認同感強烈才是藍軍凝聚的關鍵。如今無論是韓國瑜或是郭台銘，他們的支持者也都能認同這樣的看法，因此在藍軍基層，對於亡國感的焦慮，多是來自於蔡英文執政之下，兩岸關係緊張、台獨勢力擴張的不安全感。

問到下一世代的台北市議員徐巧芯，她分析，芒果乾來自中間選民和年輕人，大家會擔心兩岸之間的情況，實際上大陸對台灣步步進逼，是每次選舉都會發生的事情，2016年選前一天，在韓國發展的台灣藝人周子瑜事件，催化的情緒和動能，就是類似概念。這次選舉來看，若香港情勢擦槍走火，對台灣選舉也會造成影響。

徐巧芯指出，當然也有一部分的藍軍認為，亡國感來自中國大陸的擴張，有些人認為台灣應該勵精圖治與對岸互有勝負，另外一些人認為，中國大陸就是這麼大，台灣要在其中求取平衡，以現階段兩岸政治情況的差異，短期內應該不會統一。但是，藍軍支持者也普遍憂慮民進黨政府的做法，將加速統一進程，讓中華民國因此滅亡。