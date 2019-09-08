亡國感發酵／綠營：習近平、反送中讓芒果乾味道香

外界普遍認為，亡國感、危機牌讓辣台妹更辣，有利穩住蔡英文總統和民進黨選情。綠營人士則說，去年底早有亡國感，且今年中共領導人習近平提一國兩制台灣方案更是「吃人夠夠」；民進黨立委何志偉補充，香港反送中事件全面催化，讓芒果乾的味道更香。

芒果乾越來越濃厚，綠營人士指出，這可以分成幾個時間點，包含去年1124民進黨大敗、習近平提一國兩制台灣方案、民進黨初選炒熱兩岸議題、高雄市長韓國瑜出線、國民黨郭台銘崛起以及香港反送中事件，這些都會累積跟互相影響，尤其習近平的說法實在「吃人夠夠」。

何志偉則認為，香港反送中事件，碰上台灣年輕人的民主自由基因有放大效果；美中貿易戰讓台商對台灣經濟依賴增加，整體來說，芒果乾對於總統大選實質上面是有幫助，民眾焦慮假不了，網路以及輿論生態也都假不了。立委郭國文說，基層反應芒果乾已讓韓流消風。

民進黨副秘書長林飛帆表示，對綠營支持者來說，亡國感投射出來的就是中國擴張、香港局勢等問題，讓台灣人民有強烈感覺，若台灣未來選出的國家領導人支持一國兩制，對綠營支持者來說就是很深切的擔憂，但民進黨不會強調或操作、喚起亡國感，而是讓社會大眾認知到，台灣現在面對社會經濟改革的矛盾，必須要去面對。