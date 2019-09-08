亡國感發酵／網友：打國不國旗幟才有芒果乾

2020大選「芒果乾」在社群發酵，年輕人熱烈討論，甚至指出因為「一直打著國不國的旗幟，才會出現一群芒果乾…。」據網路溫度計《KEYPO大數據關鍵引擎》調查，「芒果乾」在最近3個多月的網路聲量，比上一個區間成長近20倍，其中在PTT八卦板及政黑版討論最熱烈。

「芒果乾」搜尋每日平均近20筆躍增至384筆，除年輕人熱議芒果乾，9月初藍綠陣營的互相指控，前立委孫大千罵民進黨是芒果乾製造工廠，林飛帆反擊，短短一週多也有4787筆討論。

到底為何出現芒果乾，有網友在PTT留言，「因為一直打著國不國的旗幟，才會出現一群芒果乾…」「芒果乾們稍微想想經濟，在經濟上有了話語權才能跟人拚獨立。」也有年輕的中間選民覺得焦慮，國民黨總統參選人韓國瑜對反送中沒反應，還握中聯辦主任的手，直言「韓國瑜好可怕」。

根據PTT鄉民百科解釋，芒果乾是指亡國感很重的人，通常嘲諷藍或綠鄉民覺得要滅亡或迎接祖國的感覺。PTT鄉民百科也提到，已吃芒果乾很多次的人，這是種滯銷的政治產品，但對年輕人而言，卻是滿滿的新奇味，再搭配上政黨加工廠商直銷式買一送一推廣，芒果乾熱銷度歷久不衰，其中以覺青為消費大宗。