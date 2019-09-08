亡國感發酵／學者：香港反送中是例證 韓國瑜點燃恐懼

2020大選「芒果乾（亡國感）」襲捲台灣，兩岸政策研究員張宇韶認為，亡國感從習五點坐實了許多人對於中共意圖改變現狀的質疑，香港反送中則是例證，而韓國瑜點燃的剛好是所有人恐懼的總和。

「芒果乾」插旗2020大選，台北市長柯文哲更篤定地說，這會讓蔡英文總統獲勝。張宇韶則說，民進黨對於「芒果乾」只是順勢而為，因為蔡英文的兩岸政策只有幾個重點，一是在憲政體制下維持現狀，再來是新四不，也就是善意不變、承諾不變、不會走回對抗老路，但也不會在壓力下屈服，這些也導致習五點意圖改變現狀的時候，小英可以用四個必須三道防護網來回應，在討論到香港議題、美中經貿關係、台美關係都有所本且順理成章。

張宇韶說，亡國感是來自一來一往之間的結構因素，美中經貿大戰讓兩岸面臨經濟市場的選擇，習五點坐實了許多人對於中共意圖改變現狀的質疑，香港反送中是例證，高雄市長韓國瑜則是點燃所有人恐懼的總和，先是對於反送中毫無任何政治判斷，接著不敢表態，國民黨年初還說要跟北京簽和平協議，「這不是白白送死嗎？」

政治大學政治系副教授俞振華認為，危機牌一向是選舉時的利器，但是否奏效，端視會失去的標的是否真的那麼重要、失去的機會是否真的那麼大，若以一國兩制來說，對於一般人來說台灣失去主權是否真的那麼重要，以及如果總統是藍的，失去主權的可能性是否真的那麼大，兩者相乘才得出這亡國感的期望值，代表這張危機牌在大家心目中的影響力。