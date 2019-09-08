亡國感發酵／柯營：台灣強大就沒有亡國感

2019-09-08 12:17 聯合報 記者 聯合報 記者 林麗玉 ╱即時報導



2020大選，芒果乾（亡國感）成為新興討論詞彙。柯文哲幕僚柯昱安認為，2020選戰，芒果乾可能會是有效的強心針，但恐不持久，因此柯文哲不會打芒果乾牌，會以紮實的國家治理對抗藍綠統獨議題。

台灣民眾黨中評委、台藝大教授賴祥蔚也認為，芒果乾說穿了就是統獨議題，賴表示，台灣在可見的短時間內不會統、也不會宣布獨，打危機牌就是選舉操作，只是操作大家對未來的焦慮感，但若台灣實力與對岸差不多，就不會有這麼強烈的芒果乾，所以怎麼樣讓台灣強大起來，才是最重要，尤其芒果乾感覺越強，代表台灣人對自己越沒信心。

柯昱安表示，柯文哲認為從過去到現在都該重視的應是國家治理，若無紮實的國家治理效率就無法彰顯主權，而政黨惡鬥，重大建設被卡住、國會亂象等將造成國家治理效率不彰。

柯昱安說，2020打芒果乾牌會是有效的強心針，但不持久，柯文哲不會操作恐懼牌、更不會販賣恐懼，過去只要民進黨處於劣勢，就會主打恐懼訴求，也就是打統獨、操作芒果乾，可對柯文哲來說，台灣的國家治理沒有做好，才會引發芒果乾，打亡國牌操作短線統獨議題之後，國內經濟等問題都還是會被拿來檢驗。