日學者關臉書避韓粉 蘇貞昌：不要鬧國際笑話

2019-09-08 11:05 聯合報 記者 聯合報 記者 王敏旭 ╱即時報導



高雄市長韓國瑜日前接見日本東京大學兩岸關係研究小組、日本台灣學會十位學者，韓對媒體一句「我等日本人25分鐘」，引來日本學者嚴正澄清，韓與高雄市府都紛紛道歉，不過韓粉卻在日學者松田康博的臉書留言，行政院長蘇貞昌說，希望大家支持對象、各自喜好，做事總要有個標準，不要鬧國際笑話。