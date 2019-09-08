親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
總統大選觀測站
韓國瑜話題不斷
各黨布局拚立委
政治
軍事
綜合

香港年輕人抗議的根本原因 「房價14年漲420%」

對岸吃不起豬肉？月餅餡用「它」代替 網友直呼黑暗料理

日學者關臉書避韓粉 蘇貞昌：不要鬧國際笑話

2019-09-08 11:05聯合報 記者王敏旭╱即時報導

高雄市長韓國瑜日前接見日本東京大學兩岸關係研究小組、日本台灣學會十位學者，韓對媒體一句「我等日本人25分鐘」，引來日本學者嚴正澄清，韓與高雄市府都紛紛道歉，不過韓粉卻在日學者松田康博的臉書留言，行政院長蘇貞昌說，希望大家支持對象、各自喜好，做事總要有個標準，不要鬧國際笑話。

蘇貞昌今上午出席「輔導機車行升級轉型說明會」，蘇說，韓市長因為處理不好，已經向日本人道歉，高雄市政府也澄清並道歉，支持者就看到主角都已經認錯、道歉，大家應該知道國際在評斷台灣，每一件事情都會影響台灣的形象。

韓粉前往日學者松田康博的臉書留言，導致臉書關閉，行政院長蘇貞昌說，希望大家支持對...
韓粉前往日學者松田康博的臉書留言，導致臉書關閉，行政院長蘇貞昌說，希望大家支持對象、各自喜好，做事總要有個標準，不要鬧國際笑話。記者王敏旭／攝影
分享

韓國瑜2020選舉
U值媒強力徵求，熱血教師大力發聲！萬元獎金等你來領！

相關新聞

新北造勢 韓國瑜婉謝國民黨組織動員

2019-09-08 09:01

以「被遲到事件」形容 日學者：接受競選團隊道歉

2019-09-08 08:07

遲到風波 日本學者：接受韓國瑜團隊的道歉

2019-09-08 10:16

曾嗆韓挺英 韓國瑜今到湧蓮寺他卻出國

2019-09-08 09:08

孫大千：新北大造勢人數 將影響國民黨下一步

2019-09-08 08:58

韓國瑜失言的「25分鐘」 救形象只剩最後一招…

2019-09-08 08:00

遲到風波 孫大千：日學者與韓國瑜 誤會已化解

2019-09-08 02:47

韓國瑜與國政顧問團直播 12日將談外交

2019-09-08 01:51

侯拚市政朱赴日 缺席韓新北造勢會

2019-09-08 00:26

觀察站／韓關鍵造勢 穩「九月風暴」擋「十面來襲」

2019-09-08 00:12

今夜新北大造勢…韓發穿雲箭 號召20萬人

2019-09-08 00:07

廖達琪到詹婷怡臉書留言 是因為這理由…

2019-09-07 23:34

小笠原欣幸分享臉書貼文 孫大千：感謝好朋友！

2019-09-07 19:12

批韓日學者疑關臉書 同行的他說深刻感受台灣網路生態

2019-09-07 18:36

誤會化解！日學者孫大千臉書留言 好朋友情誼不受影響

2019-09-07 16:53

接見日本學者談什麼？韓國瑜：台日兩岸中美貿易戰

2019-09-07 16:27

王定宇再批韓：見教科書級日學者 卻只想談棒球、拍片

2019-09-07 15:53

影／酸韓愛遲到？郭與日學者晚餐「雙方準時賓主盡歡」

2019-09-07 14:49

影／韓國瑜誇等日學者 林飛帆：不知是否刻意營造

2019-09-07 14:20

黑韓不斷、整合卡關 韓國瑜友人：夠強就都不是問題

2019-09-07 14:06

韓國瑜說錯話惹議 王金平：每人風格不同不必太計較

2019-09-07 13:52

宣示「韓式」選戰正式開打 韓國瑜發穿雲箭明新北聚義

2019-09-07 13:25

韓國瑜見日本學者風波 意外引詹婷怡、廖達琪網路戰火

2019-09-07 13:23

看失言風波 蘇貞昌：要選總統更該要求自己謹言慎行

2019-09-07 13:15

【即時短評】雖有國政顧問團 韓國瑜團隊仍得「自救」

2019-09-07 13:14

韓式選戰重開機！韓國瑜發「穿雲箭」 明新北聚義

2019-09-07 12:59

黑韓不斷、整合卡關…友人：韓國瑜夠強就有更多人靠過來

2019-09-07 12:58

不參加韓國瑜新北造勢晚會？ 侯友宜：到瑞芳看點燈

2019-09-07 12:45

母雞不夠力？ 許淑華：韓國瑜初選、現在民調都最強

2019-09-07 12:32

韓國瑜惹毛日本學者 蔡英文：接待外賓要格外謹慎

2019-09-07 12:32

面對日本政治學者卻談冬訓拍片 劉世芳批韓國瑜「笨」

2019-09-07 12:26

韓國瑜惹毛日學者想切割？許淑華：高市府、韓辦不一樣

2019-09-07 12:25

謾罵、道歉交錯 破萬留言湧入日學者臉書

2019-09-07 11:26

網讚韓國瑜耍「日本鬼子」 徐世榮：別再仇日史觀洗腦

2019-09-07 10:38

韓國瑜「遲到誤會」惹議 陳芳明：做里長都不夠格

2019-09-07 10:30

酒量不好賣給我衝康…朱學恒貼歌詞 勸韓國瑜早日「浪子回頭」

2019-09-07 10:12

韓國瑜得罪的松田康博來頭不小 名嘴：連日本的專家都被你黑了

2019-09-07 09:53

韓國瑜「遲到誤會」風波 一張表看得罪的全是重量級學者

2019-09-07 09:34
看更多

熱門文章

郭台銘串連藍委組執政聯盟？ 國民黨：有證據殺無赦

2019-09-07 11:59

韓國瑜失言的「25分鐘」 救形象只剩最後一招…

2019-09-08 08:00

止不住的退讚潮！柯文哲臉書跌破200萬 新一代社群王是她

2019-09-07 14:49

謾罵、道歉交錯 破萬留言湧入日學者臉書

2019-09-07 11:26

新北造勢 韓國瑜婉謝國民黨組織動員

2019-09-08 09:01

母雞不夠力？ 許淑華：韓國瑜初選、現在民調都最強

2019-09-07 12:32

以「被遲到事件」形容 日學者：接受競選團隊道歉

2019-09-08 08:07

粉絲團跌破200萬 柯文哲：討厭台灣選舉一到就舉國瘋狂

2019-09-07 12:27

韓國瑜見日本學者風波 意外引詹婷怡、廖達琪網路戰火

2019-09-07 13:23

柯P今晚台中會粉絲 柯P：民進黨7個字我實現了

2019-09-07 20:19

避免當選朝小野大 傳郭台銘私下拉藍委組執政聯盟

2019-09-07 11:57

藍委參選人臉書未宣傳韓國瑜造勢 韓粉揚言不相挺

2019-09-08 00:03

郭台銘影響韓選情？ 新北黨部：不可能有「上次」那樣

2019-09-07 13:25

柯P批韓國瑜政治採購 爆小英不見黃之鋒是民調高

2019-09-07 22:08

誤會化解！日學者孫大千臉書留言 好朋友情誼不受影響

2019-09-07 16:53

批韓日學者疑關臉書 同行的他說深刻感受台灣網路生態

2019-09-07 18:36

參選起手式退榮譽黨員狀？ 郭辦：先決定參選與否再說

2019-09-07 12:12

名嘴爆「學姐」想換工作 黃瀞瑩：不知爆料從何而來

2019-09-07 22:07

影／蔡英文赴呂家弔唁 陳菊、林佳龍、蔡其昌陪同

2019-09-07 16:41

拒向陳菊道歉 柯文哲撇失言：正確講法叫情緒蓋過理智

2019-09-07 12:02

被指「比較肥的韓國瑜」 陳菊公開回應了

2019-09-07 20:16

影／郭台銘備戰選總統 馬英九：他自己知道怎麼做

2019-09-08 08:58

韓國瑜惹毛日學者想切割？許淑華：高市府、韓辦不一樣

2019-09-07 12:25

曾嗆韓挺英 韓國瑜今到湧蓮寺他卻出國

2019-09-08 09:08

今夜新北大造勢…韓發穿雲箭 號召20萬人

2019-09-08 00:07

觀察站／準備好了？ 郭逐大位 4大難關才開始…

2019-09-07 23:58

李婉鈺扮「驚奇隊長」 宣布選北巿立委：不加入民眾黨

2019-09-07 12:21

宣示「韓式」選戰正式開打 韓國瑜發穿雲箭明新北聚義

2019-09-07 13:25

爭取藍委支持拚總統大選？ 郭辦：他們需要幫忙願站台

2019-09-07 11:52

郭台銘告訴駐台日媒 正在準備競選總統

2019-09-07 16:33

郭台銘：認識李克強、汪洋等中共高層很久有互信

2019-09-07 20:08

高市立委4個選區 上演女人戰爭

2019-09-07 23:52

不參加韓國瑜新北造勢晚會？ 侯友宜：到瑞芳看點燈

2019-09-07 12:45

陸戰隊72周年隊慶 女兵與學生儀隊同台操槍

2019-09-07 16:14

影／海軍陸戰隊慶72周年 蛙人泥地匍匐、女兵秀炫技

2019-09-07 12:38

與日媒會面 郭台銘首度表態：已準備好參選總統

2019-09-08 00:07

【即時短評】專案非常態 治安績效不是變魔術

2019-09-07 21:17

會不會當郭台銘副手？ 王金平：不可能的事

2019-09-07 14:33

【即時短評】執政聯盟能當真？ 明日郭台銘昨日蔡英文？

2019-09-07 12:35

【即時短評】雖有國政顧問團 韓國瑜團隊仍得「自救」

2019-09-07 13:14
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top