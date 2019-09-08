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影／鐵人三項賽簡稱「三鐵」馬英九：最好正名「鐵三」

2019-09-08 10:05聯合報 記者戴永華╱即時報導

前總統馬英九今天參加宜蘭梅花湖鐵人三項比賽，這是他兩年內接連3次到梅花湖參加半程賽，除了稱讚比賽的環境非常好，同時也希望把鐵人三項比賽簡稱的「三鐵」，正名為「鐵三」比賽，以免搞混。

馬英九去年第一次到梅花湖參加鐵人三項比賽，今年5月又來一次，今天三度參賽。他一進場就受到選手及民眾熱情歡迎，爭相要求合影與簽名，同時以選手代表的身分上台致詞。

馬英九表示，今年5月這裡參加時，跟很多好朋友相約9月見，很高興大家還是繼續參加。這個活動鐵人三項比賽，現在都把它簡稱為「三鐵」，其實這有一點點侵犯標槍、鐵餅、鉛球的鐵人三項，他建議是不是正名叫做「鐵三」，因為人家用了可能上百年，不要去搶人家的名字。他們的叫三鐵，我們叫鐵三，當然鐵三參加的人數一定是遠遠超過三鐵，有助於推廣全民體育

馬英九開玩笑說，今天游泳、騎車及跑步比賽，請大家一定要遵守秩序，游泳時不是人多嘴雜，而是人多「腿雜」， 腿一多，要嘛你踢到人，不然人家踢到你;要嘛你自由式就給人蓋頭，所以一定要保持距離，以策安全。

他還提醒，「游泳跑步騎車時維持適當速度，但不管怎麼快都不能比我快，如果你超過我的話，就以超速移送法辦，也不能比我慢，比我慢就以妨礙交通移送法辦，所以要怎麼辦？跟著我，我快就快，我慢就慢」。此話一出，引起現場民眾哈哈大笑。

民眾索取到馬英九的簽名，開心展示這件獨一無二的運動衫。記者戴永華/攝影
民眾索取到馬英九的簽名，開心展示這件獨一無二的運動衫。記者戴永華/攝影
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馬英九到宜蘭梅花湖參加鐵人三項比賽，與選手跟工作人員擊掌打招呼，互喊「加油」。記...
馬英九到宜蘭梅花湖參加鐵人三項比賽，與選手跟工作人員擊掌打招呼，互喊「加油」。記者戴永華/攝影
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鐵人三項比賽簡稱「三鐵」，馬英九建議正名為「鐵三」，以免一般人與標槍、鐵餅、鉛球...
鐵人三項比賽簡稱「三鐵」，馬英九建議正名為「鐵三」，以免一般人與標槍、鐵餅、鉛球的鐵人三項搞混。記者戴永華/攝影
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前總統馬英九穿著拖鞋，正步行要前往會場參加游泳比賽，旁邊民眾對著他喊「加油」。記...
前總統馬英九穿著拖鞋，正步行要前往會場參加游泳比賽，旁邊民眾對著他喊「加油」。記者戴永華/攝影
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馬英九參加梅花湖鐵人三項的半程比賽，第一項比賽游泳750公尺，正準備下水。 記者...
馬英九參加梅花湖鐵人三項的半程比賽，第一項比賽游泳750公尺，正準備下水。 記者戴永華/攝影
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馬英九到宜蘭梅花湖參加鐵人三項比賽，受到民眾熱情歡迎，爭相合影。記者戴永華/攝影
馬英九到宜蘭梅花湖參加鐵人三項比賽，受到民眾熱情歡迎，爭相合影。記者戴永華/攝影
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馬英九到宜蘭梅花湖參加鐵人三項比賽，受到民眾熱情歡迎，要求在帽子上簽名。記者戴永...
馬英九到宜蘭梅花湖參加鐵人三項比賽，受到民眾熱情歡迎，要求在帽子上簽名。記者戴永華/攝影
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馬英九到宜蘭梅花湖參加鐵人三項比賽，遇到之前參賽的朋友，親切握手寒暄。記者戴永華...
馬英九到宜蘭梅花湖參加鐵人三項比賽，遇到之前參賽的朋友，親切握手寒暄。記者戴永華/攝影
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前總統馬英九今天參加宜蘭梅花湖鐵人三項比賽， 並以貴賓身份鳴笛開賽。記者戴永華/...
前總統馬英九今天參加宜蘭梅花湖鐵人三項比賽， 並以貴賓身份鳴笛開賽。記者戴永華/攝影
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梅花湖馬英九體育
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