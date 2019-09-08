以「被遲到事件」形容 日學者：接受競選團隊道歉

2019-09-08 08:07 聯合報 記者 聯合報 記者 雷光涵 ╱即時報導



東京大學兩岸關係研究小組召集人松田康博。本報資料照片 分享 facebook 日本東京大學兩岸關係研究小組、日本台灣學會的10位學者上周五拜會國民黨總統參選人韓國瑜過程中，因地點聯絡失誤導致「遲到誤會」。今天召集人松田重啟臉書說，他以召集人身分接受韓的競選團隊的說明與道歉，至於高雄市政府的聲明及韓國瑜本人的道歉，松田僅以「我們也注意到了」回應。

東京大學教授松田康博在個人臉書澄清後，下方留言致歉、謾罵皆有，松田的臉書一度疑似關閉。今晨才又在臉書發文中說，有關在2019年9月6日在高雄市發生所謂的「被遲到事件」，非常多的台灣人民關心他們，他對此表示深切的謝意。

他表示，韓國瑜市長的競選團隊當天晚上向他們說明並致歉。指有關聯絡不順的部分，包括叫他們不要太早到、沒有給他們高雄市政府相關單位的聯絡方式、沒有事先確認好會面地點等等失誤湊巧的串在一起，才會造成這次的狀況。

他說，接受競選團隊當晚的說明與道歉，但對於高雄市政府後來的聲明強調是「府外的聯絡人」把地點搞錯、通知錯誤，才會造成客人延誤，以及韓國瑜開直播說請外界不要誤會日本學者等說明，松田僅以「我們也注意到了」市府與韓市長的道歉。

松田表示，他們希望此次風波到此告一段落。他們都是長年以來研究台灣政治經濟安全、中國外交、兩岸關係以及東亞國際關係等的學者，今後也將會始終如一的關心台灣。文末說，祝福台灣，祝大家平安！