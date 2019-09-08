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影／高碩泰：美關注台與邦交國關係 牽涉區域利益

2019-09-08 01:49聯合報 記者張加╱即時報導

近期傳出索羅門計畫與台灣斷交，駐美代表高碩泰7日受訪指出，我國與友邦之間維持非常正常的互動；美國及其他理念相近國家也一直非常關注中華民國與邦交國之間的關係，牽涉到整體區域利益。

至於美方是否協助台灣爭取參與「國際民航組織」（ICAO）大會，高碩泰說，美國政府一直非常明確，希望讓台灣的能量在國際社會得到充分發揮；台灣對國際間重要事務，包括人道、天災、衛生、飛航安全，都希望能回饋國際社會，也希望台灣的參與和貢獻能獲國際社會肯定。

聯合國大會將於17日在紐約開議，外交部長吳釗燮近日投書呼籲聯合國納入台灣；ICAO大會24日至10月4日在加拿大舉行，台灣目前尚未獲邀。

高碩泰7日在華府出席活動後受訪，被問及是否請友邦在聯大為台發聲，高指出，已妥善規畫與安排，除了希望透過與友邦充分溝通外，也與很多其他理念相近的國家密切協調；國內也派入聯宣達團，民間希望能夠發出正面力量，呼籲國際社會，不可以忽視中華民國台灣。

關於美方是否關切台索邦交，高碩泰說，「維護邦交是我們的責任，我們的了解，跟一些友邦之間，我們都維持非常正常的互動。」

高碩泰表示，希望能從各方訊息了解最新狀況，以研判情勢；美方及其他理念相近國家對中華民國與邦交國之間的關係，也一直非常關注，不光只是地緣政治的關係，還牽涉到整體區域利益，所以這方面都保持非常順暢的溝通。

外交部7日發布新聞稿指出，太平洋友邦索羅門群島外交部長馬內列（Jeremiah Manele）夫婦一行5人訂於8日至12日訪台，馬內列訪問對於深化台索邦誼及友好關係具重大意義。

駐美代表處與華府路跑社團DC Running Club於7日舉辦「台灣關係法立法40周年路跑健走活動」，約400人報名，高碩泰夫婦、美國在台協會（AIT）執行理事瑞智（John Norris）、馬里蘭州州長辦公室亞太裔事務委員會主任委員Dottie Li等人出席，台灣觀光大使「台灣喔熊」也在現場為跑者加油打氣。

駐美代表處新聞稿指出，這是首度在華府辦理路跑活動，希望能具體的增進台美雙方民眾的互動與交流，共享「攜手向前、共同邁進」的體育精神。

駐美代表處與華府路跑社團7日舉辦「台灣關係法立法40周年路跑健走活動」。華盛頓記...
駐美代表處與華府路跑社團7日舉辦「台灣關係法立法40周年路跑健走活動」。華盛頓記者張加／攝影
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駐美代表處與華府路跑社團7日舉辦「台灣關係法立法40周年路跑健走活動」。華盛頓記...
駐美代表處與華府路跑社團7日舉辦「台灣關係法立法40周年路跑健走活動」。華盛頓記者張加／攝影
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高碩泰外交部路跑
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