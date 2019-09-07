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廖達琪到詹婷怡臉書留言 是因為這理由…

2019-09-07 23:34聯合報 記者楊濡嘉╱即時報導

NCC前主委詹婷怡在臉書批判國民黨總統參選人韓國瑜，支持韓國瑜的國立中山大學教授廖達琪上去留言反駁。廖達琪表示，她是因參加一個戲劇，等排演的時間比較久，看到詹的貼文，很生氣，覺得韓國瑜說一句話和總統蔡英文用很大力氣不公開博士論文可能涉及的誠信人品比起來，蔡的問題更大，所以就上去留言。

詹婷怡在臉書寫著「國際場合接待外賓及互動　無理由無預警遲到半小時　應該已經羞愧到可以一頭撞死了　而竟可連續如此　甚至還疑似設局並拿來說嘴　油嘴滑舌踐踏他人自我珍視的價值　交談時更言不及義平行時空　這是恥辱！莫大的恥辱！」

廖達琪上去留言「請問：蔡英文的論文始終不公布事大？還是韓國瑜的時間問題或資訊落差問題事大？」，詹有回覆，也有其他網友上去留言，廖最後留言「去讀金庸，真小人與偽君子對比」。

廖達琪說，蔡總統花費那麼多力量不讓論文公開，頗罕見；韓國瑜和大家一樣，是凡夫俗子，是升斗小民，都有缺點瑕疵；我們過去以聖君賢相的標準選了一些看起來沒有瑕疵或很少瑕疵的人當總統，可是這些人一上任，大缺點浮現，問題來了。

廖表示，韓國瑜有「陽光」的小瑕疵，看得到。這會比「陰暗」、我們看不到其缺失的人要來得正面；當然，韓國瑜要選總統，是要更謹言慎行，但她寧可選一位現在就看得到缺點的人當總統。

廖達琪說，韓國瑜被批評的事，很多是被放大檢視的，他講出來，並沒有惡意，像這次接待日本學者之事，大家都沒有遲到，有些人就去放大韓說的那句話！她覺得這和蔡總統不公開博士論文涉及的誠信人品問題相比，蔡的問題才大。

她建議批韓的人去看看金庸小說，什麼是真小人、什麼是偽君子。

詹婷怡寫的「國際場合接待外賓及互動，無理由無預警遲到半小時」，與韓國瑜8月23日接待日本賓客的情況有點不同，8月23日高雄市政府人員是有告知賓客韓國瑜因行程的關係會遲到；「而竟可連續如此」如果是指9月6日接見日本學者之事，也與當天狀況有出入，當天韓國瑜反而是早到至少25分鐘。　

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