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索羅門外長明訪台 外交部：對深化臺索邦誼有重大意義

2019-09-07 21:13聯合報 記者蔡晉宇╱即時報導

我國南太平洋友邦索羅門群島，近期傳出邦交不穩消息，引發關注。索國外交部長馬內列（Jeremiah Manele）今天下午啟程前往台灣訪問，預計明早抵台；對此，外交部表示，馬內列的來訪，對於深化臺索邦誼及友好關係具有重大意義。

中央社今日引述索羅門群島當地媒體「島嶼太陽報」（Island Sun）報導指出，馬內列今日下午就會起程，預計明早抵達台灣，總理蘇嘉瓦瑞（Manasseh Sogavare）辦公室及相關外交官人員也將陪同出訪，預計十四日返抵索羅門。

外交部今晚也證實此消息表示，馬內列夫婦一行共5人，明日將抵台展開訪問行程，訪臺期間將會晤總統蔡英文、外交部長吳釗燮等人，另將拜會中華民國對外貿易發展協會，並參訪有關潔淨能源、農業機具、精緻農業的民間企業與研究機構。

外交部表示，馬內列之前擔任其他公職時，曾多次訪問臺灣，此次是本年5月出任索國外交部長後，首度正式訪問我國；繼本年8月初索國國會議長歐堤（Patteson Oti）率團來臺參加「亞太國會議員聯合會」（APPU）丶8月中旬索國總理蘇嘉瓦瑞（Manasseh Sogavare）於「太平洋島國論壇」（PIF）期間會晤外交部長吳釗燮，並見證兩國外長簽署臺索互免簽證協定後，馬內列的來訪，對於深化臺索邦誼及友好關係具有重大意義。

外交部表示，臺灣與索羅門群島自1983年建交以來，兩國合作關係緊密。索國多年來在「聯合國大會」（UNGA）、「世界衛生組織」（WHO）、「國際民航組織」（ICAO）、「聯合國氣候變化綱要公約」（UNFCCC）等國際組織場域給予我國堅定的支持；臺索兩國將秉持互惠互助原則，持續深化兩國的友好合作關係。

外交部索羅門吳釗燮
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