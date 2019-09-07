柯P今晚台中會粉絲 柯P：民進黨7個字我實現了

2019-09-07 20:19 聯合報 記者 聯合報 記者 趙容萱 ╱即時報導



美麗島電子報董事長吳子嘉主持「吳董談大選」網路直播節目，今晚7時在台中舉辦台北市長柯文哲粉絲見面會，包括柯爸、柯媽參與，粉絲高喊「阿伯，我愛你」。柯文哲認為，他相信普世價值，在台灣實現，就是台灣價值，簡而言之就是「對的事情做、不對的事情不要做，認真做」，他還跟蔡英文總統講，民進黨中央黨部7個字「清廉、勤政、愛鄉土」，他實現了。

柯文哲說，台灣政治把問題簡單化，去年公投十個題目都可以預測哪幾項，很多人帶小抄，他觀察到，很多人不管看到什麼顏色，都歸納為藍綠，只要同顏色，做什麼壞事就掩護他。

他指出，政策決定三要素，民意、專業、價值，專業相當重要，他舉去年選舉深澳電廠議題，他認為蓋跟不蓋深澳電廠是專業問題。有深綠高層人士找他，以台灣缺電，深澳電廠一定要蓋，但二周後一天晚上，政府突然發布，台灣的電夠用，他在深澳電廠看不到專業。他也舉颱風假，他尊重專業，因為如果讓政治凌駕專業，以後沒人信你。