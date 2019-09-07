衝著誰？ 孫大千發文「敬告」唯恐天下不亂的無聊人士

國民黨總統參選人韓國瑜昨天接見東京大學兩岸關係研究小組引發一句「遲到」玩笑話引發風波，正全力澄清解釋時，鴻海集團前董事長郭台銘昨天在臉書貼文表示昨晚和此訪團的日學者用餐，還標上「台日友好誤會都可以迎刃而解」、「雙方都準時到達就能賓主盡歡」。韓國瑜競選總部副執行長孫大千今天也透過臉書連發兩文表示，9月1 日已為日學者接風，並有「敬告所有想要落井下石，見縫插針，唯恐天下不亂的無聊人士，請省省力氣吧！不要再枉做小人了！」。

孫大千臉書的貼文內容如下：

下一次如果有機會來台灣，仍然衷心地歡迎所有兩岸關係小組的學者朋友再一起繼續聊一聊兩岸問題和台日關係。

祝福兩岸關係小組的學者朋友們平安順心！

#好朋友之間的情誼仍然不會受到影響」

孫大千稍晚的貼文內容為：

「感謝我們的好朋友小笠原欣幸教授的分享！

好朋友只要彼此真誠相待，

沒有什麼誤會是不能化解的。日後我們一定會更謹慎小心的安排行程。

敬告所有想要落井下石，

見縫插針，

唯恐天下不亂的無聊人士，

請省省力氣吧！

不要再枉做小人了！

對了，

9月1日晚上，

我們也正式為兩岸關係小組的學者朋友接風，

賓主盡歡的吃了一頓小籠包！