誤會化解！日學者孫大千臉書留言 好朋友情誼不受影響

2019-09-07 16:53 聯合報 記者 聯合報 記者 王寓中 ╱即時報導



高雄市長韓國瑜昨天東京大學兩岸關係研究小組學者松田康博等人會面的遲到風波，在韓國北部競選辦公室副執行長孫大千昨晚出面溝通解釋後，化解雙方誤會，希望讓這起事件到此為止。

據了解，在孫大千和日方訪團成員都同意並看過內容後，孫大千今天在臉書貼文表示，好朋友之間化解誤會最好的方法，就是開誠布公地說明清楚，那麼，好朋友之間的情誼仍然不會受到影響。

日方訪團成員的東京外國語大學副教授小笠原欣幸也在孫大千文章下留言表示，「謝謝孫大千副執行長，我們繼續推動日台交流，交換意見」。

據了解，昨晚日方訪團與鴻海前董事長郭台銘晚宴後，孫大千和居間聯絡的政大國際關係研究中心研究員蔡增家，特別前往日本訪團學者下蹋的飯店，向松田康博等來訪學者說明整起事件因聯絡出問題引發的不必要誤會。

在孫大千和蔡增家說明後，訪團成員也認為如此沒有必要讓這件事引發後續這麼多的風波，雙方同意並看過內容後，孫大千今天在臉書貼文說明溝通的經過與雙方共識。

孫大千表示，好朋友之間化解誤會最好的方法，就是開誠布公地說明清楚，那麼，好朋友之間的情誼仍然不會受到影響。

孫大千表示，非常感謝兩岸關係小組的學者好朋友，在離開台灣的前一晚，還能夠有機會和他面對面的聊一下。昨天因為負責安排的學者朋友，沒有再次確認會面的場地，所以造成了大家的困擾，引起了不必要的誤會，實在非常抱歉！

孫大千表示，下一次如果有機會來台灣，仍然衷心地歡迎所有兩岸關係小組的學者朋友再一起繼續聊一聊兩岸問題和台日關係。祝福兩岸關係小組的學者朋友們平安順心。

孫大千臉書發文後，日方訪團在離台前百忙中，仍由小笠原欣幸出面在孫的文章下留言回應，「謝謝孫大千副執行長，我們繼續推動日台交流，交換意見」。雙方都希望讓這件事就到此為此。