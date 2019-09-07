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影／蔡英文赴呂家弔唁 陳菊、林佳龍、蔡其昌陪同

2019-09-07 16:41聯合報 記者林佩均╱即時報導

中部政商界聞人、群園事業機構呂崇民的父親呂國震辭世，享耆壽98歲。總統蔡英文在總統府秘書長陳菊行政院副院長蔡其昌、交通部長林佳龍陪同下，今天下午到呂府弔唁致哀，並與呂崇民與其家屬表達慰問、哀悼之意。

外界形容是「最強大哥」的呂崇民，近年少在公開場合露面，本月3日，父親呂國震逝世，呂崇民不發訃聞、不辦公祭，僅在老家布置追思佛堂，於9月6日至15日上午10點至下午6 點開放親友致意，遵佛制提供蘭花花瓣，讓親友供花追思，將於本月25日舉行封關法會，不對外開放。

今天下午約3點，總統蔡英文在總統府秘書長陳菊、行政院副院長蔡其昌、交通部長林佳龍陪同下抵達呂府。

呂崇民身穿白色上衣、黑色長褲，親自站在門外接待蔡英文等人，呂先與蔡等人握手致意寒暄，隨後陪同步行進入屋內，現場還有前內政部長余政憲、立委黃國書等人到場致哀。

工作人員表示，蔡英文在追思佛堂呂國震的生平介紹牆駐足多時，由於呂老先生是中部地區知名的銀行家，也是建築界元老，為人誠信、正直，深受企業界及地方各界敬重，與子呂崇民成立群園基金會與群園關懷協會，幫助弱勢。

工作人員也說，蔡英文對於呂崇民跟隨中台禪寺惟覺老和尚修習佛法30餘年，且其父呂國震也深受影響，晚年皈依佛門，蔡表達認同與肯定。

隨後蔡英文等人到旁邊的會議室內密談約5分鐘，會後與呂家等人合影留念，現場停留不到半小時，隨即前往青商後援會成立大會；陳菊則留在現場與呂家家屬寒暄、合影，最後才離開會場。

中部政商界聞人、群園事業機構呂崇民(白衣者)的父親呂國震辭世，今天下午總統蔡英文...
中部政商界聞人、群園事業機構呂崇民(白衣者)的父親呂國震辭世，今天下午總統蔡英文等人到場弔唁，呂崇民親自站在門外接見。記者林佩均／攝影
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中部政商界聞人、群園事業機構呂崇民(白衣者)的父親呂國震辭世，今天下午總統蔡英文...
中部政商界聞人、群園事業機構呂崇民(白衣者)的父親呂國震辭世，今天下午總統蔡英文等人到場弔唁，呂崇民親自站在門外接見。記者林佩均／攝影
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總統蔡英文在總統府秘書長陳菊、行政院副院長蔡其昌、交通部長林佳龍陪同下，今天下午...
總統蔡英文在總統府秘書長陳菊、行政院副院長蔡其昌、交通部長林佳龍陪同下，今天下午到呂崇民府上弔唁致意。記者林佩均／攝影
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中部政商界聞人、群園事業機構呂崇民的父親呂國震辭世，今天下午總統蔡英文等人到場弔...
中部政商界聞人、群園事業機構呂崇民的父親呂國震辭世，今天下午總統蔡英文等人到場弔唁。圖／群園事業機構提供
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總統府秘書長陳菊(右二)留在現場與呂家家屬、工作人員寒暄、合影，最後才離開會場。...
總統府秘書長陳菊(右二)留在現場與呂家家屬、工作人員寒暄、合影，最後才離開會場。記者林佩均／攝影
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蔡英文陳菊行政院
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