順天美術館跨海捐館藏 蔡英文：感謝重建台灣藝術史

2019-09-07 16:26 聯合報 記者 聯合報 記者 趙容萱 ╱即時報導



位於美國的順天美術館收藏李梅樹、陳澄波、廖繼春等重要前輩畫家作品，館藏652件作品全數跨海捐贈文化部。蔡英文總統今天參訪在國立台灣美術館典藏的順天美術館捐贈館藏時說，非常感謝創立順天美術館的許鴻源及其後人捐贈館藏，讓台灣走向藝術史重建重要的一步。

文化部長鄭麗君說明，有「台灣科學中藥之父」之稱的順天堂藥廠創辦人許鴻源，受知名前輩畫家廖繼春鼓勵收藏台灣畫作，並與夫人許林碖於1993年在美國創立順天美術館，收藏有台灣重要藝術家陳澄波、廖繼春、李梅樹、郭雪湖、李石樵、顏水龍等前輩藝術家作品，文化部歷經兩年多的努力，順天美術館董事長許照信將館藏652件作品全數無償捐贈文化部，作品上個月運抵台灣，由國立台灣美術館接棒承繼典藏及展覽、教育推廣重任。

蔡英文總統在今天下午2時，在文化部長鄭麗君、國策顧問李茂盛、立委黃國書、國立美術館長林志明等人陪同下，參訪順天美術館捐贈館藏，由成大歷史系教授蕭瓊瑞負責導覽，包括藝術家謝里法夫婦、薛保瑕、藝術家後代廖繼春之孫廖和恩夫婦、李梅樹之子李景光、李景文、陳澄波之孫陳立栢等人到場。