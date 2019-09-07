吳敦義批她「以獨引統」蔡英文：不是偏見就是政治操作
國民黨主席吳敦義為誰是「中共代理人」槓上蔡英文總統，吳敦義昨透過中央黨部新聞稿再度表示，蔡政府推出「中共代理人」相關條例，意圖將「中共代理人」一詞，恣意扣在其想要鬥爭政黨人士身上，然而，主張台獨的蔡英文，難道不會「以獨引統」，提供中共順水推舟、出兵攻打台灣的藉口？總統蔡英文今強調，兩岸政策很清楚，盡力維持台海穩定和平現狀，對國際、區域和平穩定有所貢獻。
蔡英文今說，吳主席這樣說有他一定程度先天上的不是偏見就是政治操作的意圖。蔡英文強調，兩岸政策很清楚，希望盡力維持台海穩定和平的現狀，也希望因此對國際、區域和平穩定有所貢獻。
蔡英文說，這段時間處理兩岸政策，秉持「不冒進、不挑釁、不會輕易退讓」，這是處理的原則，也希望在中國步步進逼情況，可以更強化團結意識、強化國力，可以爭取最多國際支持。這才是面對中國步步進逼的最好方式。
蔡英文說，如果面對中國步步進逼，我們步步退讓的話，照吳主席的意思我們好像必須要步步退讓，才不會給中國藉口的話，這不是我們台灣人可接受的。如果有一天退到無可退，或退到沒有辦法守住國家尊嚴、主權。我要再講一次，兩岸問題、國家發展尊嚴與主權問題，「我們必須要團結，利用這個議題貼標籤是不好的」。
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