吳敦義批她「以獨引統」蔡英文：不是偏見就是政治操作

2019-09-07 15:24 聯合報 記者 聯合報 記者 劉星君 ╱即時報導



國民黨主席吳敦義為誰是「中共代理人」槓上蔡英文總統，吳敦義昨透過中央黨部新聞稿再度表示，蔡政府推出「中共代理人」相關條例，意圖將「中共代理人」一詞，恣意扣在其想要鬥爭政黨人士身上，然而，主張台獨的蔡英文，難道不會「以獨引統」，提供中共順水推舟、出兵攻打台灣的藉口？總統蔡英文今強調，兩岸政策很清楚，盡力維持台海穩定和平現狀，對國際、區域和平穩定有所貢獻。

蔡英文今說，吳主席這樣說有他一定程度先天上的不是偏見就是政治操作的意圖。蔡英文強調，兩岸政策很清楚，希望盡力維持台海穩定和平的現狀，也希望因此對國際、區域和平穩定有所貢獻。

蔡英文說，這段時間處理兩岸政策，秉持「不冒進、不挑釁、不會輕易退讓」，這是處理的原則，也希望在中國步步進逼情況，可以更強化團結意識、強化國力，可以爭取最多國際支持。這才是面對中國步步進逼的最好方式。