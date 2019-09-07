韓國瑜說錯話惹議 王金平：每人風格不同不必太計較

2019-09-07 13:52 聯合報 記者 聯合報 記者 余采瀅 ╱即時報導



國民黨總統參選人、高雄市長韓國瑜屢次鬧出失言風波，之前在直播當中以鳳凰比喻人才，雞比喻移工，引發爭議；昨接見日本東京大學兩岸關係研究小組、日本台灣學會學者，又因宣稱對方遲到惹爭議。立法院前院長王金平今天表示，「每個人風格不同！」

高雄市長韓國瑜屢次鬧出失言風波，引發爭議，立法院前院長王金平今天表示，「每個人風格不同！」記者余采瀅／攝影 分享 facebook

王金平今天上午到台中參加豐興鋼鐵新行政大樓啟用典禮暨50周年慶，在媒體聯訪時，被問到韓國瑜昨接見日本學者引發的風波，王金平說，這件事他不太清楚，也不便做評論。

媒體追問，韓國瑜說這次終於沒有遲到了，可事實上是韓換了地點，然後又說他沒有遲到，惹得日本訪客覺得好像被羞辱了，韓在對外場合的發言是否不恰當？王金平僅說，「有則改之、無則嘉勉。」

至於韓國瑜最近很多發言，比如把菲律賓人稱之為「瑪麗亞」，或把移工稱之為「雞」，或者用一些中英文夾雜的方式，來跟外國人做演講，認為韓作為國民黨總統參選人對外發言應該要如何？王金平表示，「每個人的風格不同！不必以此來評論什麼事情，每個人有他自己的選擇跟作風。」