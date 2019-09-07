親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
總統大選觀測站
韓國瑜話題不斷
各黨布局拚立委
陳明文300萬風波
政治
軍事
綜合

退榮譽黨員狀？ 郭辦：先決定參選與否再說

韓國瑜見日本學者風波 意外引詹婷怡、廖達琪網路戰火

韓國瑜說錯話惹議 王金平：每人風格不同不必太計較

2019-09-07 13:52聯合報 記者余采瀅╱即時報導

國民黨總統參選人、高雄市長韓國瑜屢次鬧出失言風波，之前在直播當中以鳳凰比喻人才，雞比喻移工，引發爭議；昨接見日本東京大學兩岸關係研究小組、日本台灣學會學者，又因宣稱對方遲到惹爭議。立法院前院長王金平今天表示，「每個人風格不同！」

高雄市長韓國瑜屢次鬧出失言風波，引發爭議，立法院前院長王金平今天表示，「每個人風...
高雄市長韓國瑜屢次鬧出失言風波，引發爭議，立法院前院長王金平今天表示，「每個人風格不同！」記者余采瀅／攝影
分享

王金平今天上午到台中參加豐興鋼鐵新行政大樓啟用典禮暨50周年慶，在媒體聯訪時，被問到韓國瑜昨接見日本學者引發的風波，王金平說，這件事他不太清楚，也不便做評論。

媒體追問，韓國瑜說這次終於沒有遲到了，可事實上是韓換了地點，然後又說他沒有遲到，惹得日本訪客覺得好像被羞辱了，韓在對外場合的發言是否不恰當？王金平僅說，「有則改之、無則嘉勉。」

至於韓國瑜最近很多發言，比如把菲律賓人稱之為「瑪麗亞」，或把移工稱之為「雞」，或者用一些中英文夾雜的方式，來跟外國人做演講，認為韓作為國民黨總統參選人對外發言應該要如何？王金平表示，「每個人的風格不同！不必以此來評論什麼事情，每個人有他自己的選擇跟作風。」

媒體追問，如果王院長遇到這樣的事情，會比較小心謹慎？王金平說，看我發言，一向可說是比較謹慎的一個人。所以行事風格肯定跟韓不一樣？王說，「每個人風格不一樣，所以不必太計較。」

立法院前院長王金平(右)今天上午到台中參加豐興鋼鐵新行政大樓啟用典禮暨50周年慶...
立法院前院長王金平(右)今天上午到台中參加豐興鋼鐵新行政大樓啟用典禮暨50周年慶。記者余采瀅攝影
分享

韓國瑜2020選舉王金平菲律賓
U值媒強力徵求，熱血教師大力發聲！萬元獎金等你來領！

相關新聞

韓國瑜見日本學者風波 意外引詹婷怡、廖達琪網路戰火

2019-09-07 13:23

不參加韓國瑜新北造勢晚會？ 侯友宜：到瑞芳看點燈

2019-09-07 12:45

宣示「韓式」選戰正式開打 韓國瑜發穿雲箭明新北聚義

2019-09-07 13:25

看失言風波 蘇貞昌：要選總統更該要求自己謹言慎行

2019-09-07 13:15

【即時短評】雖有國政顧問團 韓國瑜團隊仍得「自救」

2019-09-07 13:14

母雞不夠力？ 許淑華：韓國瑜初選、現在民調都最強

2019-09-07 12:32

韓國瑜惹毛日本學者 蔡英文：接待外賓要格外謹慎

2019-09-07 12:32

面對日本政治學者卻談冬訓拍片 劉世芳批韓國瑜「笨」

2019-09-07 12:26

韓國瑜惹毛日學者想切割？許淑華：高市府、韓辦不一樣

2019-09-07 12:25

謾罵、道歉交錯 破萬留言湧入日學者臉書

2019-09-07 11:26

網讚韓國瑜耍「日本鬼子」 徐世榮：別再仇日史觀洗腦

2019-09-07 10:38

韓國瑜「遲到誤會」惹議 陳芳明：做里長都不夠格

2019-09-07 10:30

酒量不好賣給我衝康…朱學恒貼歌詞 勸韓國瑜早日「浪子回頭」

2019-09-07 10:12

韓國瑜得罪的松田康博來頭不小 名嘴：連日本的專家都被你黑了

2019-09-07 09:53

韓國瑜「遲到誤會」風波 一張表看得罪的全是重量級學者

2019-09-07 09:34

韓見日訪團引發遲到風波 「府外聯絡人」扛責

2019-09-07 00:37

谷關蟠桃聖會…非假日 許淑華代韓國瑜參拜

2019-09-07 00:19

韓一句「我等了25分鐘」 引發「遲到誤會」 韓市府道歉滅火

2019-09-07 00:14

藍看韓團隊：該換人就換 別再螺絲掉滿地

2019-09-07 00:12

競選住高檔酒店？ 韓競總：團隊膳宿費

2019-09-06 23:29

臉書批韓的日本學者 網曝他曾「神預測」2016總統大選

2019-09-06 22:47

王定宇批韓「惡劣」：準時建立在改地點的放鴿子上

2019-09-06 20:46

韓國瑜庶民形象破功？ 去年選前入住台北五星飯店花4萬

2019-09-06 20:03

韓國瑜直播急滅火：別讓小插曲造成誤會

2019-09-06 19:11

影／韓國瑜再三澄清：日方完全沒遲到、是我早到！

2019-09-06 18:41

首波國政顧問受綠色恐怖 張善政：後續名單不再公布

2019-09-06 18:37

韓國瑜去年膳宿費挨批偏高 韓辦：助選者和團隊食宿費

2019-09-06 18:21

陳菊「以禮相待、台日友好」 暗諷韓國瑜失禮

2019-09-06 17:52

張善政：國政顧問團內大學教授、秘書因綠色恐怖被解職

2019-09-06 16:51

「十面埋伏」挺韓看板明揭幕 林燕祝成立聯合總部力挺

2019-09-06 16:33

高雄市府聲明 訪韓國瑜的日本學者並沒有遲到

2019-09-06 16:19

與韓國瑜見面遲到？同行日本學者嘆：怎麼變成我們的錯

2019-09-06 16:14

新北10萬人造勢 黃士修：韓國瑜要證明重啟核四玩真的

2019-09-06 16:07

韓國瑜枯等日本人25分鐘？ 日學者澄清「難以理解」

2019-09-06 15:48

日學者訪韓國瑜遭改地點遲到 蔡增家：是我未再確認

2019-09-06 15:48

與韓見面遲到？ 日學者澄清：臨時才被告知改地點

2019-09-06 15:41

氣爆善款案陳菊提告 韓國瑜：禁不起檢驗才會害怕

2019-09-06 14:16

影／韓國瑜自稱早到接見賓客 反倒是日本人遲到了

2019-09-06 13:46

平日不能拚選舉！許淑華代韓國瑜上谷關祈求當選總統

2019-09-06 13:09
看更多

熱門文章

日學者訪韓國瑜遭改地點遲到 蔡增家：是我未再確認

2019-09-06 15:48

士校開學典禮曝怪象：海軍學長姊要向學弟妹行禮？

2019-09-06 16:46

韓國瑜「遲到誤會」風波 一張表看得罪的全是重量級學者

2019-09-07 09:34

了解蔡英文拿到博士沒 胡幼偉：關鍵是找到這三個人

2019-09-06 19:24

氣爆善款疑雲…孫大千：陳菊有力氣告 何不先花時間說明

2019-09-07 08:04

罵人陳水扁、馬英九有罪？他罵妻是「這個人」離婚判准！

2019-09-07 08:00

聯合兵種第一營成軍 前海軍戰將點出令人憂心處

2019-09-06 17:24

高雄市府聲明 訪韓國瑜的日本學者並沒有遲到

2019-09-06 16:19

韓國瑜枯等日本人25分鐘？ 日學者澄清「難以理解」

2019-09-06 15:48

與韓見面遲到？ 日學者澄清：臨時才被告知改地點

2019-09-06 15:41

國防部證實 三軍儀隊將首度以中華民國名義參加世界賽

2019-09-07 10:55

韓國瑜直播急滅火：別讓小插曲造成誤會

2019-09-06 19:11

韓國瑜庶民形象破功？ 去年選前入住台北五星飯店花4萬

2019-09-06 20:03

特戰兵士雨中行軍 陸軍：下雨天就是特戰的豔陽天

2019-09-06 16:50

【即時短評】失言、道歉、再犯 成了SOP？

2019-09-06 23:16

韓國瑜得罪的松田康博來頭不小 名嘴：連日本的專家都被你黑了

2019-09-07 09:53

郭台銘串連藍委組執政聯盟？ 國民黨：有證據殺無赦

2019-09-07 11:59

陳明文300萬案被罵翻！蔡碧仲喊冤：訊息哪裡來？

2019-09-06 17:52

謾罵、道歉交錯 破萬留言湧入日學者臉書

2019-09-07 11:26

與民進黨對談陷僵局 時力秘書長：心好累

2019-09-07 04:48

與韓國瑜見面遲到？同行日本學者嘆：怎麼變成我們的錯

2019-09-06 16:14

韓一句「我等了25分鐘」 引發「遲到誤會」 韓市府道歉滅火

2019-09-07 00:14

臉書批韓的日本學者 網曝他曾「神預測」2016總統大選

2019-09-06 22:47

胡幼偉：韓國瑜遲不宣布副手 在等郭台銘先亮底牌

2019-09-07 07:10

藍看韓團隊：該換人就換 別再螺絲掉滿地

2019-09-07 00:12

張善政：國政顧問團內大學教授、秘書因綠色恐怖被解職

2019-09-06 16:51

被指「綠色恐怖」 中科院出面回應了

2019-09-06 21:31

看問題／逐大位應拉高格局 豈容一再失言？

2019-09-07 00:40

三百萬現金案 顏擇雅：陳明文應放棄爭取立委提名

2019-09-06 16:32

【重磅快評】比較肥的韓國瑜？柯文哲小心自己先退駕

2019-09-06 17:57

陳明文300萬爭議 藍黨團批私菸翻版 要求蔡碧仲辭職

2019-09-07 00:21

影／韓國瑜再三澄清：日方完全沒遲到、是我早到！

2019-09-06 18:41

酒量不好賣給我衝康…朱學恒貼歌詞 勸韓國瑜早日「浪子回頭」

2019-09-07 10:12

提升招募誘因 士官督導長加給最高可領9690元

2019-09-06 17:57

韓國瑜「遲到誤會」惹議 陳芳明：做里長都不夠格

2019-09-07 10:30

老艦彌堅 廉政署參訪海巡和星艦

2019-09-06 20:07

郭台銘也與日本學者餐敘「準時就能賓主盡歡」

2019-09-07 00:29

氣爆善款案陳菊提告 韓國瑜：禁不起檢驗才會害怕

2019-09-06 14:16

避免當選朝小野大 傳郭台銘私下拉藍委組執政聯盟

2019-09-07 11:57

新北10萬人造勢 黃士修：韓國瑜要證明重啟核四玩真的

2019-09-06 16:07
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top