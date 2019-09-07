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張榮味獄中拜師學書法 「勇猛精進」義賣20萬元售出

2019-09-07 13:01聯合報 記者陳雅玲╱即時報導

雲林縣前縣長張榮味被控在林內焚化爐案中期約賄賂，判刑8年定讞，入監服刑已一年多，7個多月前他在獄中向書法家黃登仕學習書法，進步迅速，作品今天在黃登仕主辦的「書法情師生聯展」曝光義賣，張榮味胞妹、雲林縣長張麗善出價20萬元買下，她表示，將把作品回贈給哥哥。

黃登仕「書法情師生聯展」今天在雲林縣政府文化處展出，現場共展出92幅作品，展覽期間出售的作品所得將捐贈給山基金會、世界和平會助弱勢，其中張榮味的作品「勇猛精進」也在其中。

在雲林監獄義務指導書法的黃登仕說，7個多月前接到監獄通知，指張榮味想學習書法，初次在獄中見面，張榮味說，以前就對書法很有興趣，只是工作忙，一直沒時間好好學習，希望利用在獄中的時間重拾書法興趣，藉此沉澱自己。

黃登仕說，一開始他覺得張榮味是「隨便講講」，沒想到每一次與張榮味見面，他的桌上都是一大疊練習作品，他才明白張榮味「是認真的」，雖然學習時間不長，但他進步很快，日前跟他提及師生聯展一事，他立刻允諾，並完成作品「勇猛精進」參展。

今天聯展開幕，張榮味的作品從一萬元開始起標喊價，現場加價聲不斷，張榮味的女兒張嘉郡當場喊出13萬元，張麗善直接加碼到20萬元，順利得標，張麗善說，這幅作品對哥哥意義不同，她想將這幅作品回贈給哥哥。

黃登仕除在各國小擔任書法指導老師，也在社區、雲林監獄等義務指導書法，培育了不少優秀學生，這次師生聯展義賣所得將回贈給華山基金會、世界和平會助弱勢長輩與兒少，展期即日起至9月18日止。

雲林縣前縣長張榮味因案入監服刑已一年多，7個多月前他在獄中向書法家黃登仕（左四）...
雲林縣前縣長張榮味因案入監服刑已一年多，7個多月前他在獄中向書法家黃登仕（左四）學習書法，進步迅速，作品今天曝光義賣，被胞妹、雲林縣長張麗善（右四）以20萬元得標。記者陳雅玲／攝影
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雲林縣前縣長張榮味因案入監服刑已一年多，7個多月前他在獄中向書法家黃登仕學習書法...
雲林縣前縣長張榮味因案入監服刑已一年多，7個多月前他在獄中向書法家黃登仕學習書法，進步迅速，作品今天曝光義賣，被胞妹、雲林縣長張麗善以20萬元得標。記者陳雅玲／攝影
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張榮味監獄張麗善書法
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