張榮味獄中拜師學書法 「勇猛精進」義賣20萬元售出

2019-09-07 13:01 聯合報 記者 聯合報 記者 陳雅玲 ╱即時報導



雲林縣前縣長張榮味被控在林內焚化爐案中期約賄賂，判刑8年定讞，入監服刑已一年多，7個多月前他在獄中向書法家黃登仕學習書法，進步迅速，作品今天在黃登仕主辦的「書法情師生聯展」曝光義賣，張榮味胞妹、雲林縣長張麗善出價20萬元買下，她表示，將把作品回贈給哥哥。

黃登仕「書法情師生聯展」今天在雲林縣政府文化處展出，現場共展出92幅作品，展覽期間出售的作品所得將捐贈給山基金會、世界和平會助弱勢，其中張榮味的作品「勇猛精進」也在其中。

在雲林監獄義務指導書法的黃登仕說，7個多月前接到監獄通知，指張榮味想學習書法，初次在獄中見面，張榮味說，以前就對書法很有興趣，只是工作忙，一直沒時間好好學習，希望利用在獄中的時間重拾書法興趣，藉此沉澱自己。

黃登仕說，一開始他覺得張榮味是「隨便講講」，沒想到每一次與張榮味見面，他的桌上都是一大疊練習作品，他才明白張榮味「是認真的」，雖然學習時間不長，但他進步很快，日前跟他提及師生聯展一事，他立刻允諾，並完成作品「勇猛精進」參展。

今天聯展開幕，張榮味的作品從一萬元開始起標喊價，現場加價聲不斷，張榮味的女兒張嘉郡當場喊出13萬元，張麗善直接加碼到20萬元，順利得標，張麗善說，這幅作品對哥哥意義不同，她想將這幅作品回贈給哥哥。