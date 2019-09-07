李婉鈺扮「驚奇隊長」 宣布選北巿立委：不加入民眾黨

2019-09-07 12:21 聯合報 記者 聯合報 記者 魏莨伊 ╱即時報導



新北市前議員李婉鈺今天上午身穿「驚奇隊長」造型服裝，宣布以無黨籍參選台北市第一選區（北投士林）立委。萬界關心李婉鈺是否會與台北市長柯文哲成立的台灣民眾黨合作，李婉鈺表示，她不是一個聽話的人，有些政策例如「兩岸一家親」，身為民進黨出身的她無法接受，在沒有確認雙方的中心思想是一致時候，她不會加入任何政黨。

李婉鈺稍早在北投市場外，宣布以無黨籍參選，沒有找任何政壇大咖站台，她接受媒體聯訪時，她表示驚奇超人扮相象徵復仇之戰，一為北投復仇，北投人被當成台北次等公民，好像住在台北的鄉下，她自己也是藍綠惡鬥的犧牲者，也為藍綠惡鬥氛圍所犧牲的民眾來復仇。李婉鈺說，她的訴求是不分藍綠，不論未來票數多少、當選與否，都會繼續在北投服務大家。

被問到民眾黨有沒有與她聯繫，李婉鈺說，雙方溝通管道沒有問題，無論政策或地方建設，像士林北投科技園區的二手車業者被迫搬遷，業者也向她陳情，只要是為人民進步的事，都是可合作的議題，沒什麼政黨考量。

李婉鈺近一步說，她不是一個聽話的人，有些政策，如兩岸一家親，她就沒辦法接受，畢竟她是民進黨出身，希望尊重台灣人的主權，但加入政黨就必須遵從黨意，台灣政黨時常黨意大於民意，她無法接受，在沒有確認雙方的中心思想是一致時候，她不會加入任何政黨。