參選起手式退榮譽黨員狀？ 郭辦：先決定參選與否再說

2019-09-07 12:12 聯合報 記者 聯合報 記者 周志豪 ╱即時報導



鴻海創辦人郭台銘仍為表態是否脫離國民黨參選總統，但昨天傳出，郭將於明天先退回黨證與國民黨頒發的榮譽狀，宣示獨立參選決心，也與將辦造勢大會的國民黨總統參選人韓國瑜別苗頭。郭辦表示，目前還未作此規劃，沒有退回榮譽黨員狀這件事情。

郭辦發言人蔡沁瑜表示，對郭台銘而言，國家利益大於政黨利益，要不要獨立參選總統，才是現在最主要的思考，是否要主動退黨，只是若決定獨立參選總統後的一種形式選項，但目前並沒有相關規劃；若最後不參選，更沒有主動退黨與否問題。

至於郭台銘是否仍覺得自己是國民黨榮譽黨員，蔡沁瑜說，郭的確是收了榮譽黨員狀，但沒辦法替郭回答這個問題。

蔡沁瑜表示，郭台銘選不選總統，9月17前一定會對外正式宣布決定，而決定是否參選，能否找到合適副手人選確實是其中一個因素。蔡說，由於優秀人才很多，郭的朋友也非常多，要尋覓可以跟郭互補的人的確要花一點心力。

蔡沁瑜指出，郭台銘至目前為止，還沒有副手口袋名單，只有在討論；對參選與否也還沒有最後決定。