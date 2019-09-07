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王世堅曾說韓國瑜是「沒有頭髮的柯文哲」網朝聖：是先知

2019-09-07 11:01聯合新聞網 綜合報導

網友貼出一張台北市議員王世堅曾說過韓國瑜是「沒有頭髮的柯文哲」的惡搞照，被大讚先...
網友貼出一張台北市議員王世堅曾說過韓國瑜是「沒有頭髮的柯文哲」的惡搞照，被大讚先知。 圖／民主進步黨(DPP)FB(臉書)後援會
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台北市長柯文哲近來又語出驚人，不但脫口「蔡是比較不會考試的韓國瑜」又比喻「陳菊是比較肥的韓國瑜？」，再引爆失言質疑，臉書社團《民主進步黨(DPP)FB(臉書)後援會》也挖出了台北市議員王世堅曾說過一句「韓國瑜是沒有頭髮的柯文哲」，網友讚是「先知」。

柯文哲對新潮流的厭惡眾所周知，因為民進黨新潮流立委段宜康在臉書寫了一句「柯文哲是比較會考試的韓國瑜」，打到台北市長柯文哲的痛筋，受訪時難掩怒色脫口說出「那小英是比較不會考試的韓國瑜？」、「陳菊是比較肥的韓國瑜？」，後來柯又不認失言再說「韓國瑜是名詞、還是形容詞？」

臉書社團《民主進步黨(DPP)FB(臉書)後援會》因此貼出了一張王世堅曾經說過「韓國瑜是沒有頭髮的柯文哲」，把柯文哲和韓國瑜臉調換的KUSO照片，網友除了大笑外，也讚王世堅是「先知」也有人表示「形容得恰到好處」、「世堅可愛~反應快~」，吸引不少人前來朝聖。

曾與柯、韓在議會上互相嗆聲的王世堅在去年曾說，兩人的支持度同樣是利用社會苦悶營造網路勢力和輿論，爆紅是因為「天時」，韓國瑜就是「沒有頭髮的柯文哲」。但2人面臨關鍵性問題總是閃躲，把大事化小、轉移焦點，背後還有網軍幫他們擦脂抹粉、帶風向，稍微說一點對的網軍就出來幫他們造神，藉由網路製造世代對立，「假的真不了，社會總有一天會疲倦。」

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