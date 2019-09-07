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與民進黨對談陷僵局 時力秘書長：心好累

2019-09-07 04:48聯合報 記者蔡晉宇╱即時報導

時代力量黨主席徐永明自接任黨主席以來，數度提及盼與民進黨主席卓榮泰會談，儘管雙方幕僚已於上月底碰面，先行磋商會談事宜，但確切見面時間，至今仍未敲定。對此，時代力量秘書長吳佩芸晚間在直播中表示，不認同民進黨秘書長羅文嘉日前提出的「重點是要談具體選區」說法；吳佩芸表示，仍希望以公開形式對談，除了談選區，也不該忽略政策面；她更直言，對目前會談陷入僵局的現況「心好累」。

吳佩芸表示，近來許多支持者詢問，之前和民進黨進行到一半的對談，是還有沒有要進行？她解釋，如同徐永明一再強調的，時力非常願意以公開的形式，和民進黨繼續對談，但目前民進黨方面並沒有回覆進一步結果。

吳佩芸更將砲口對準羅文嘉指出，羅日前說「重點是要談具體選區」，但人民真的在意的只有選區嗎？要見面就應該從選區到政策面都談。吳佩芸並且呼籲羅文嘉，不要在媒體上講一套，私底下卻也沒有進一步說出哪時候會面；她重申，時力非常願意會談，希望民進黨可以公開回覆。

對於目前雙方會談陷入僵局的現況，吳佩芸說，雖然「心好累」，但還是不會放棄，也希望民進黨可以跟時力用公開透明的形式，不管是選區、政策、人才，都是可以對談的重點。

時代力量秘書長吳佩芸。圖／取自吳佩芸臉書
時代力量秘書長吳佩芸。圖／取自吳佩芸臉書
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