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司法院秘書長 傳新北地院院長林輝煌接任

2019-09-07 04:46聯合報 記者王宏舜╱即時報導

司法院秘書長呂太郎獲總統蔡英文提名為大法官，至為重要的秘書長空缺，傳將由新北地方法院院長林輝煌接任；林被視為「改革派」，去年4月甫由雲林地院法官接任新北地院院長。

林為台大法律系畢業，曾任彰化與台中地院法官、高院台中地院法官，2001年起擔任雲院法官至去年升為新北地院院長。

林2002年7月間在雲院審理一起竊盜案時，判決理由提到「他有嚴重口吃，說起話來，舌頭堵在上下齒緣，久久吐不出音來，臉部扭曲，深深的紋路，就更深了。一句話要說非常的久，而且說得非常的辛苦，法官又聽不太清楚。問他上學到那種程度，他表示唸到小學畢業，法官因而請他用寫的來答辯，他寫到『我真的沒有放火燒垃圾場，我真的說實在話，以前我會犯竊盜罪，那是因為我無知、交了壞朋友，但是自從我被關了一年九個月回來後，我就遠離那些壞朋友了。雖然我有口吃，找不到工作，但願我還是意志很堅定，不再當小偷了，所以只好騎著三輪車到處撿廢鐵罐或紙類。』」。

林輝煌在量刑時審酌「除非極度、極度的不得已，他被告會選擇有尊嚴的方式活下去。」，因偷竊的廢鐵線價值甚低，從輕量處罰金300元。林在判決後記「上蒼悲憫，願容卑微生命在這塊土地喘息。檢察官慈愛，願為可憐小人物委屈。」。

當時這篇抒情文般的白話判決，在國人普遍認為拗口、艱澀的法院判決書中，顯得獨特與淺白。不過，被告後來遭高等法院台南分院改判為5月徒刑。

同年，林輝煌審理一起國中女生遭撞死、肇事者逃逸案件，判決書中以「等不到女兒的心焦父母及掉落在路旁農田不能呼救的小女孩心聲」，重判被告7年徒刑，並指「法輕情重」，現有刑度尚不足以制裁罪犯的痛惡之處。

司法院秘書長除負責行政事務，也身兼發言人，須對外說明司法院政策、解釋大法官釋憲，還得至立法院備詢，林輝煌最後是否出現，待總統府公布。

即將卸任的呂太郎則表示，國民參與刑事審判法（國民法官）、金字塔型訴訟結構、商業事件審理法、行政訴訟法都市計畫審查和刑事訴訟法被害人訴訟參與，是未來司改要繼續推動的政策。

新北地方法院院長林輝煌。圖／取自新北地院網頁
新北地方法院院長林輝煌。圖／取自新北地院網頁
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