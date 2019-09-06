親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
總統大選觀測站
韓國瑜話題不斷
各黨布局拚立委
陳明文300萬風波
政治
軍事
綜合

綠營人士10月前進美國 展開選前造勢

2019-09-06 20:08聯合報 記者張加╱即時報導

總統蔡英文的競選總部及海外後援會規畫10月在美國舉行選前造勢，預計將派綠營重量級人物和副秘書長林飛帆洛杉磯華府等地，蔡英文則可能透過影片向僑界喊話。

華府小英後援會召集人簡明子5日指出，尚未確定訪美造勢人選，但希望能安排一名黨內重量級人物與一名年輕人；簡明子說，最希望總統本人前來，其次是副總統候選人，再來是其他能夠真正代表總統的人物。

據了解，部分台僑希望行政院前院長賴清德能訪美造勢，仍盼「蔡賴配」；而將與綠營大咖同行的年輕人，據指出為林飛帆。

目前規畫10月12日至20日，走訪休士頓、洛杉磯、舊金山、芝加哥、華府、紐約等地；華府造勢大會安排在19日中午，地點位於靠近機場的一家飯店，場地能容納300多人。

簡明子表示，此次北美選前造勢大會，是小英後援會向台灣競選總部爭取舉辦，以鼓勵鄉親返台投票並助選。

至於安排重量級人物搭配年輕人造勢，簡明子說，盼年輕人了解台灣的未來是年輕人的未來，這次選舉結果非常重要，將影響台灣未來走向；希望台灣民主自由不受影響，也希望台美關係能維持得更好。

國民黨總統參選人韓國瑜，以及潛在總統參選人、鴻海創辦人郭台銘都計畫在10月訪美。

華府洛杉磯林飛帆蔡英文2020選舉賴清德
U值媒強力徵求，熱血教師大力發聲！萬元獎金等你來領！

相關新聞

了解蔡英文拿到博士沒 胡幼偉：關鍵是找到這三個人

2019-09-06 19:24

吳敦義：蔡英文以獨引統 是一號最大咖中共代理人

2019-09-06 18:40

聯合國大會將開議 蔡英文籲國人分享「真誠的朋友」

2019-09-06 17:55

柯文哲諷陳菊是較肥的韓國瑜　游淑慧：又一個騙神明的

2019-09-06 15:32

加碼國旅補助 蔡英文：回應中國把觀光客當籌碼

2019-09-06 15:17

若不為名位所惑 謝金河：侯友宜、鄭文燦才是真黑馬

2019-09-06 14:31

管碧玲：柯文哲曾形容30歲以上女性是殘障停車位

2019-09-06 14:21

蔡政府選前釋利多 藍委批政策賄選

2019-09-06 14:20

冷眼集／「小確幸政府」選前釋利多 光撒錢就夠了？

2019-09-06 14:19

志玲姐姐有沒懷孕甘你啥事？她批柯：你是婦產科醫生？

2019-09-06 13:20

【即時短評】選前大撒幣 你我納稅錢換民進黨選票?

2019-09-06 12:19

接見日本賓客不敢遲到了 韓國瑜還早到逾25分

2019-09-06 12:11

孫大千：蘇貞昌靠「黑韓」蹭版面 這樣的院長太好當了

2019-09-06 09:30

小英打死不回的問題...聽到「他」就跳針 還要媒體看臉色

2019-09-06 09:00

高潞立委資格被註銷 鄭秀玲遞補公文曝光

2019-09-06 03:01

蔡總統接見美國商會喊話 盼簽台美貿易協定

2019-09-06 00:55

張忠謀再出席APEC？府：確定會公布

2019-09-06 00:40

氣爆善款爭議 陳菊嗆告 藍委酸：記得用自己錢

2019-09-06 00:06

「府院黨無不和」蔡英文與黨務主管首次便當會

2019-09-05 23:58

接台灣民眾黨秘書長？張哲揚證實 柯還在裝傻

2019-09-05 23:45

澄清府黨無不合 林錫耀：夫妻感情再好也須溝通

2019-09-05 21:10

黃國昌：從來沒有排斥跟柯文哲對話

2019-09-05 19:39

影／「台灣地位未定論」入歷史課本 藍嗆蔡英文要道歉

2019-09-05 17:36

林飛帆轟韓國瑜能源政策 他問蔡英文核廢料處理了沒？

2019-08-29 17:34

陳菊批韓團隊把氣爆當選舉提款機 韓團隊提7問回問陳菊

2019-08-29 17:25

如果能重來？李佳芬：丈夫的從政之路我會說NO

2019-08-28 11:38

對國台辦比蔡衍明還熟？柯文哲：用膝蓋想也知道不可能

2019-08-27 12:53

影/洪秀柱到台南：「換韓」不可能、她也做好參選準備

2019-08-24 20:15

如果戰略是總統大選要贏 柯P：那我下去選最快

2019-08-23 23:23

影／重啟核四侯友宜堅稱假議題 拋「四問」要韓解答

2019-08-22 14:57

選圖偏頗？ 林奕華：教科書竟成為民進黨文宣

2019-08-16 11:09

柯郭王共推總統參選人 郭營：台灣人不會期待這樣做

2019-08-14 12:25

郭柯王整合中 黃偉哲籲民進黨：做好「防颱準備」

2019-08-12 13:17

喊話蔡英文「要做事情」 侯友宜：以後選舉我不能陪你

2019-08-12 12:09

陳宏昌嗆韓挺英 侯友宜：應好好做事 少談政治

2019-08-12 11:38

韓國瑜拚選舉綠營批豪雨救災混亂 高市府：分層負責

2019-08-11 12:32

陳菊、陳其邁在高雄為蔡英文拉票 暗酸新政黨和韓國瑜

2019-08-10 16:25

會當副手嗎？柯：繼續當台北市長就好 何必這麼麻煩

2019-08-09 11:43

「台灣民眾黨」黨章曝光 兩岸採取務實路線

2019-08-06 12:45
看更多

熱門文章

赫見特戰弟兄全副武裝雨中行軍 他讚「訓練精實」

2019-09-06 09:31

日學者訪韓國瑜遭改地點遲到 蔡增家：是我未再確認

2019-09-06 15:48

韓粉高國華提忠告 告訴韓國瑜、李佳芬要注意6點

2019-09-06 09:40

陳明文300萬皮箱有新版本？陳麗玲：有人視錢如糞土

2019-09-06 13:02

明文規定，碧仲就輕？李艷秋：我來得及當你的朋友嗎？

2019-09-06 12:01

孫大千：蘇貞昌靠「黑韓」蹭版面 這樣的院長太好當了

2019-09-06 09:30

【即時短評】選前大撒幣 你我納稅錢換民進黨選票?

2019-09-06 12:19

300萬算小咖？他這招藏錢術 比陳明文一卡皮箱還狂

2019-09-06 08:00

國防部五年兵力整建報告 曝士官學校招募陷窘境

2019-09-06 10:09

從軍30年申誡僅一支 預校遭調職主任上書嚴德發還清白

2019-09-06 09:40

不理郭台銘見川普 韓國瑜將赴美大造勢展現庶民號召力

2019-09-06 01:28

這次沒遲到！ 韓國瑜接見日本學者早到25分

2019-09-06 12:11

高雄市府聲明 訪韓國瑜的日本學者並沒有遲到

2019-09-06 16:19

小英打死不回的問題...聽到「他」就跳針 還要媒體看臉色

2019-09-06 09:00

韓國瑜枯等日本人25分鐘？ 日學者澄清「難以理解」

2019-09-06 15:48

與韓見面遲到？ 日學者澄清：臨時才被告知改地點

2019-09-06 15:41

新聞眼／外界更關心 錢又如何進陳明文家門？

2019-09-06 00:03

高潞立委資格被註銷 鄭秀玲遞補公文曝光

2019-09-06 03:01

國民黨智庫民調 民眾黨8.2%支持率排第三

2019-09-06 10:53

怒回段宜康 柯文哲：小英是比較不會考試的韓國瑜 陳菊是比較肥的韓國瑜？

2019-09-06 11:22

士校開學典禮曝怪象：海軍學長姊要向學弟妹行禮？

2019-09-06 16:46

若300萬是韓國瑜給韓冰開店 黃暐瀚：檢調查不查？

2019-09-06 09:58

了解蔡英文拿到博士沒 胡幼偉：關鍵是找到這三個人

2019-09-06 19:24

蔡英文「預支」博士學位？游淑慧：她頂著博士光環投稿

2019-09-06 12:30

畢業證明書絕對不如畢業證書！他為蔡英文學歷提解套

2019-09-06 11:20

特戰兵士雨中行軍 陸軍：下雨天就是特戰的豔陽天

2019-09-06 16:50

與韓國瑜見面遲到？同行日本學者嘆：怎麼變成我們的錯

2019-09-06 16:14

聯合兵種第一營成軍 前海軍戰將點出令人憂心處

2019-09-06 17:24

陳明文300萬事件 藍諷「厲害了法務部」

2019-09-06 00:09

韓國瑜直播急滅火：別讓小插曲造成誤會

2019-09-06 19:11

300萬謎團？雲林大砲菜農批陳明文：別扯東扯西

2019-09-06 10:02

郭台銘恐獨立參選 吳敦義：應遵守支持初選勝者的承諾

2019-09-06 10:44

亂爆料林志玲懷孕？ 柯文哲道歉：坐車看到網路新聞

2019-09-06 11:24

陳明文300萬案被罵翻！蔡碧仲喊冤：訊息哪裡來？

2019-09-06 17:52

陳明文分次提300萬不用通報？律師：被抓的人就該死？

2019-09-06 10:49

韓國瑜庶民形象破功？ 去年選前入住台北五星飯店花4萬

2019-09-06 20:03

將與北京建交？ 索羅門駐台大使館：官員意見不代表索國政府

2019-09-05 21:27

【即時短評】韓國瑜的「浪子回頭」唱給誰聽？

2019-09-06 10:25

張善政：國政顧問團內大學教授、秘書因綠色恐怖被解職

2019-09-06 16:51

影／韓國瑜自稱早到接見賓客 反倒是日本人遲到了

2019-09-06 13:46
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top