綠營人士10月前進美國 展開選前造勢

2019-09-06 20:08 聯合報 記者 聯合報 記者 張加 ╱即時報導



總統蔡英文的競選總部及海外後援會規畫10月在美國舉行選前造勢，預計將派綠營重量級人物和副秘書長林飛帆赴洛杉磯、華府等地，蔡英文則可能透過影片向僑界喊話。

華府小英後援會召集人簡明子5日指出，尚未確定訪美造勢人選，但希望能安排一名黨內重量級人物與一名年輕人；簡明子說，最希望總統本人前來，其次是副總統候選人，再來是其他能夠真正代表總統的人物。

據了解，部分台僑希望行政院前院長賴清德能訪美造勢，仍盼「蔡賴配」；而將與綠營大咖同行的年輕人，據指出為林飛帆。

目前規畫10月12日至20日，走訪休士頓、洛杉磯、舊金山、芝加哥、華府、紐約等地；華府造勢大會安排在19日中午，地點位於靠近機場的一家飯店，場地能容納300多人。

簡明子表示，此次北美選前造勢大會，是小英後援會向台灣競選總部爭取舉辦，以鼓勵鄉親返台投票並助選。

至於安排重量級人物搭配年輕人造勢，簡明子說，盼年輕人了解台灣的未來是年輕人的未來，這次選舉結果非常重要，將影響台灣未來走向；希望台灣民主自由不受影響，也希望台美關係能維持得更好。

國民黨總統參選人韓國瑜，以及潛在總統參選人、鴻海創辦人郭台銘都計畫在10月訪美。