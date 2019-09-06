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蔡壁如接受專訪 鬆口柯文哲99%不選2020

夜市抵用券無法用？ 經濟部：知名夜市不會漏掉

柯文哲組黨不選2020總統？蔡壁如：99％不會選。

2019-09-06 19:40聯合報 記者楊正海╱即時報導

台北市長柯文哲的幕僚、顧問蔡壁如，下午接受POP大國民主持人蔡詩萍專訪，對於柯文哲組黨，蔡壁如說其實最反對的應該是她，也不贊成柯文哲選總統，還勸柯猶豫的事不要做，但另一組人勸柯組黨。蔡壁如還自嘲說，可見她並非外傳的「地下市長」，因為沒有一件事是她可以左右柯文哲。對於主持人問她，柯應該不會參選2020總統？蔡壁如說，99％不會選。

對於柯文哲組黨，蔡壁如透露，其實最反對的應該是她，但總統大選各家民調都把柯文哲納入，她認為應該要有所準備，她雖然不贊成柯文哲選 ，但她當部屬，就要先準備，所以假日帶柯去外縣市、或請人來上課。

她曾告訴柯，要選總統就不要組黨，因為柯的能量，無法選總統又組黨 ，4、5月時，柯文哲也說，他對總統大選沒有想法，但民調都一直放進他，她曾告訴柯，猶豫的事不要做，但其他另一組人就說，不選就來組黨。且其實柯很早就崇拜蔣渭水，最後還是組黨。

至於目前進度，蔡壁如說，目前成立一個網站，將是未來政黨經營的載體，入黨申請審核都在上面 ，並可募款、和電商結合，有小農市集、選舉的周邊商品小物等，第一階段目標是是可以申請入黨和捐款。至於是否接受企業捐款，蔡壁如說，以小額捐款為主，且沒有要選舉，應該不會有企業的大筆捐款。

另外還有一個新名詞ESN ，就是企業的網絡運作，以後所有員工傳話，都在裡面，公開 透明，甚至在裡面投票，年終要抽獎、財務，都公開透明，這是目前的想法。

台北市顧問蔡壁如接受POP大國民主持人蔡詩萍專訪。圖／POP大國民提供
台北市顧問蔡壁如接受POP大國民主持人蔡詩萍專訪。圖／POP大國民提供
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